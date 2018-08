Comunicare fara bariere - Transforma-ti biroul intr-un spatiu interactiv!

Acest ritm alert le determina sa fie din ce in ce mai flexibile si deschise la nou, pentru a tine pasul cu noutatile. Astfel, pentru a creste productivitatea angajatilor, companiile incurajeaza exprimarea libera, comunicarea si creativitatea prin spatii de birouri amenajate modern, optimizate prin solutii ce tin de domeniul inovatiei.Un astfel de exemplu este vopseaua whiteboard, un produs ce transforma peretii birourilor intr-o tabla de scris de ultima generatie. Vopseaua se poate aplica pe usi, pereti, mobilier sau orice alta suprafata plana destinata creatiei, expresivitatii fara limite si impartasirii ideilor.Angajatii pot scrie, desena, planifica si sterge, dupa care o pot lua de la capat ori de cate ori este nevoie. Astfel, prezentarile, sedintele, intalnirile de afaceri sau sesiunile de brainstorming devin o activitate interactiva, pe placul tuturor.Compania bulgara Escreo a creat o vopsea cu stergere uscata ce stimuleaza gandirea creativa si permite utilizatorilor sa astearna cuvinte, idei, schite si planuri pe suprafata peretilor. Ei pot scrie sau desena cu ajutorul unui instrument precum carioca sau markerul. Pentru a sterge, un burete este tot ceea ce au nevoie.Vopseaua isi mentine calitatile pana la 3 ani, daca suprafetele sunt intretinute si folosite corespunzator.Escreo pune la dispozitia persoanelor fizice, companiilor si institutiilor patru tipuri de vopsea dar si accesoriile necesare pentru aplicare: vopsea Whiteboard alba , vopsea Whiteboard transparenta, vopsea Whiteboard magnetica si vopsea Whiteboard colorata.Vopseaua Escreo alba transforma orice perete obisnuit intr-un spatiu flexibil, deschis ideilor indraznete si interactiunii dintre angajatii companiei. Orice suprafata vopsita cu Escreo Whiteboard ofera posibilitati infinite de creatie.Vopseaua transparenta pastreaza culoarea originala a suprafetei vopsite, oferindu-i proprietatile unui whiteboard. Aceasta varianta este potrivita pentru companiile care doresc sa optimizeze birourile angajatilor, dar si sa pastreze autenticitatea designului interior.Vopseaua magnetica Escreo este cea care transforma orice perete intr-o suprafata cu puteri magice. Acest produs ofera proprietati magnetice peretilor, ceea ce permite atasarea notitelor, imaginilor, fotografiilor si altor mesaje importante pentru activitatea echipei. In spatele ''magiei'' se afla magnetii neodim, ce faciliteaza improvizarea unui avizier atipic, fara piuneze sau lipici.Ultima optiune este vopseaua colorata Escreo, disponibila intr-o gama variata de culori RAL. Culorile influenteaza starea de spirit, astfel ca utilizatorii pot alege nuanta care ii inspira atunci cand sunt la locul de munca. In plus, pot utiliza rame si forme diverse pentru a-si incadra ideile cu stil pe suprafetele vopsite cu Escreo.Pentru a fi un produs complet, toata gama de vopsea Escreo Whiteboard este furnizat cu un kit de accesorii ce permit utilizatorilor sa aplice vopseaua. Impreuna cu uneltele necesare, cumparatorii primesc si un ghid detaliat despre etapele aplicarii vopselei cu stergere uscata.Vopseaua Escreo poate fi utilizata oriunde, de la spatii de birouri, spitale si unitati de invatamant, pana la propriile locuinte - camera copilului. Datorita compozitiei pe baza de apa, acest produs este inofensiv pentru utilizatori si mediul inconjurator. De asemenea, continutul de compusi volatili este redus, ceea ce il recomanda pentru orice incapere.Astfel, de cand a fost lansata, vopseaua Escreo si-a gasit locul in cadrul firmelor si companiilor aflate in cautarea unei surse de inspiratie. Datorita acestui produs, angajatii lucreaza in echipa mai eficient, au un randament crescut si dau frau liber imaginatiei, exprimandu-si ideile direct pe pereti personalizati cu Escreo.Escreo a castigat increderea unor companii precum Trend, Ubisoft Romania, VMWare, Qualians, Fundatia Romanian Business Leaders sau TechHub Bucharest si continua sa atraga atentia celor care apreciaza inovatia si isi doresc un nou mod de a comunica si a face schimb de idei in mediul business.