Arhitectura unui oras al contrastelor, Bucuresti

Casa Porescu

Palatul Parlamentului

Memorialul Renasterii

Turnurile "Portile Orasului"

Varietatea cladirilor si "frumosul haos" ce caracterizeaza spatiul urbanistic bucurestean fac din acest oras un adevarat paradis arhitectural.Perioada interbelica i-a adus Bucurestiului denumirea de "Micul Paris", datorita unui numar mare de constructii cu specific frantuzesc care au fost ridicate in acea perioada si au rezistat in timp pana in zilele noastre.Pe langa bine cunoscutul Arc de Triumf din fata Parcului Herastrau, ar fi de mentionat multe alte cladiri ce apartin stilurilor Neoclasic sau Art Nouveau.Casa Porescu, de la intersectia strazilor Negustori cu Paleologu, este una dintre cele mai reprezentative cladiri din Bucuresti ce apartin curentului Art Nouveau.Ornamentele vegetale tipice acestui stil aduc foarte mult cu cele naturale. Casa dateaza din primul deceniu al secolului 20.Palatul Parlamentului, sau Casa Poporului, este o cladire masiva ce se intinde pe 365.000 metri patrati. Este a doua cea mai mare cladire administrativa din lume, fiind surclasata doar de Pentagon. Stilul arhitectural incearca sa sugereze ca ar fi de inspiratie Neoclasica.Cladirea a fost conceputa si construita sub supervizarea Ancai Petrescu, impreuna cu o echipa de 700 de arhitecti pe o perioada de 13 ani (1984-1997).Este un monument dedicat victimelor Revolutiei din 1989, ce a pus capat dictaturii lui Nicolae Ceausescu. Memorialul a fost inaugurat in August 2005 in Piata Revolutiei, locul care a marcat inceputul Revolutiei.Monumentul a purtat initial denumirea "Glorie Eterna Eroilor si Revolutiei Romanie din Decembrie 1989". Numele face referire la renasterea Romaniei ca natiune dupa caderea comunismului.Turnurile Portile Orasului sunt doua cladiri, aproape gemene, fiecare de cate 18 etaje si 72 de metri inaltime. Acestea fac parte din arhitectura moderna a Bucurestiului si se afla intr-un contrast evident cu Casa Presei Libere, aflata in apropiere, o alta cladire ce apartine epocii de dinainte de revolutia din 1989.Bucurestiul cuprinde un impresionant amalgam de stiluri arhitecturale, care pot varia foarte mult chiar si in acelasi perimetru.Oricine vrea sa construiasca o cladire cu un aspect placut, dar care sa se si potriveasca cu restul cladirilor din jur, ar trebui sa colaboreze cu o firma de arhitectura cu multi ani de experienta in spate. Arhitect Bucuresti : Uberhause este firma ta de arhitectura, specializata in proiecte de constructii civile, constructii cu destinatie comerciala sau industriala si in reproiectarea de constructii existente.