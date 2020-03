Work from home, un concept ce impune regandirea modului optim de munca

Doar ca izolarea la domiciliu, nevoia de a limita iesirile, chiar si munca de acasa sunt situatii ce presupun acumularea unei mai mari tensiuni. Pentru starea fizica si psihica un fotoliu de masaj poate fi o recomandare.Munca de acasa este necesara in astfel de perioade.Impune automat si nevoia de a amenajare a unui spatiu optim de munca. Pozitia incorecta si orele petrecute in sezut sunt cele care duc la dureri de spate, in special la zona lombara si cervicala.Sunt afectate si picioarele din cauza circulatiei deficitare, durerile de cap sunt asociate automat acestui context.Specialistii spun ca in paralel cu munca si rutina zilnica trebuie sa existe si masuri de relaxare, activitati placute care sa contracareze starile de oboseala. Sunt preferate insa adaptari la situatia aceasta de criza.Cum programarile la saloanele, spa-uri, la maseur sunt anulate pe banda rulanta o alternativa este investitia in fotolii de masaj.Un principal aspect la oferta de la Masatto spre exemplu este ca vorbim de propriul producator, cu un stoc generos de produse.Asadar pentru cei interesati comanda poate fi facuta online, livrarea este rapida si totul tine de productia existenta, fara nevoie de intermediari si de furnizori din alte tari.Pentru cei care nu sunt ancorati in munca de acasa, o perioada de acest gen ce impune autoizolare, mai mult timp ca niciodata petrecut acasa poate fi un context in care anxietatea este declansata.De preferat este ca publicul sa perceapa aceasta perioada de pauza ca pe un timp optim in care se poate concentra mai bine si mai mult asupra propriei persoane.Pot sa apara mai multe tulburari alimentare, de somn, toate pe fondul izolarii.Pentru a mentine tonusul, pentru relaxare, pentru detensionare masajele sunt benefice. Fotoliile de masaj sunt benefice in orice context am discuta.Au programe variate, functii si setari ce permit utilizatorului sa isi aleaga varianta optima pentru starea sa de bine.Vorbim despre intensitate si durata si de functii combinate ce permit ca masajul sa fie unul complex.Masatto produce fotolii de masaj de lux, ce includ tehnologie ultraperformanta. Spre exemplu sunt incluse functii de genul scanarii corporale, care permite deci ca masajul sa fie unul precis; perne de aer, incalzire, role de ceramica pot masa complex intregul corp, pana la talpi inclusiv.In completare, functia zero gravity, design compact, boxe integrate sunt detalii care sporesc confortul utilizatorului.Cand astfel de vremuri impun activitati tot mai limitate, cand recomandarea este de a petrece mai mult timp acasa, adaptarea la astfel de cerinte trebuie sa echilibreze cu activitati care pot sustine sanatatea fizica si psihica.