Notiuni de baza despre beton si recomandari practice de utilizare

In acest caz, trebuie sa ai la indemana cele mai bune materiale de constructii de la Mathaus, din Bucuresti . Pentru a veni in sprijinul tau, astazi te vom ajuta sa te familiarizezi cu notiunile de baza despre unul dintre cele mai importante produse din aceasta categorie, betonul. Iti vom oferi si recomandari practice de utilizare a acestui material de constructii pentru ca tu sa beneficiezi in orice moment de avantajele utilizarii sale corecte.Betonul este obtinut prin realizarea unui amestec omogen, obtinut din ciment, diverse tipuri de agregate precum pietrisul sau nisipul, apa si aditivii necesari. Pentru a beneficia de proprietatile betonului in constructii, este necesara buna hidratare a cimentului. Exista doua tipuri principale de beton utilizate de specialistii din domeniul constructiilor:- Acesta este complet omogenizat, mentinandu-se intr-un stadiu care permite compactarea sa in functie de nevoi.- Acesta reprezinta betonul in stare solida, fiind caracterizat de rezistenta maxima.- Rolul cimentului in realizarea betonului este acela de a face priza in amestec cu apa si de a se intari pentru a oferi produsului final consistenta necesara.- In plus, cimentul asigura rezistenta si stabilitatea betonului chiar si in conditii de umezeala excesiva.Agregatele reprezinta materia prima care ocupa cea mai mare pondere in fabricarea betoanelor. Nisipul, margaritarul, piatra mica sau mare sunt cele mai utilizate sorturi de agregate in laboratoarele care produc beton.Iata care sunt conditiile tehnice pe care acestea trebuie sa le asigure pentru a conduce la obtinerea betonului de cea mai buna calitate:- Sa fie rezistente;- Sa nu includa impuritati;- Granulele din care sunt alcatuite trebuie sa fie de forma si la dimensiunea potrivita;- Acestea trebuie sa se comporte exemplar in conditii de inghet.Apa joaca, de asemenea, un rol esential in obtinerea betonului de calitate superioara. Astfel, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a asigura calitatea necesara a produsului final:- Apa tebuie sa fie limpede si lipsita de miros;- Apa din reteaua potabila sau cea reciclata pot fi utilizate la prepararea betonului;- Cantitatea totala de apa din cadrul compozitiei de beton este reprezentata de cea utilizata in cadrul amestecului si de cea continuta de aditivii si agregatele folosite la prepararea betonului.Aditivii regasiti in compozitia betonului trebuie sa fie alesi astfel incat sa asigure compatibilitate 100% cu cimentul utilizat. Acestia pot fi adaugati in beton atat inainte cat si dupa prepararea amestecului omogen, in functie de scopul propus.Aditivii pot imbunatati sau modifica anumite proprietati ale betonului aflat in stare proaspata sau a celui intarit. Iata care sunt principalele tipuri de aditivi regasiti in compozitia betoanelor si efectele pe care acestia le asigura:- Acestia reduc cantitatea de apa din compozitia betonului si imbunatatesc maniera in care se poate lucra cu acest material de constructii.- Acestia determina sporirea durabilitatii betonului, in vederea asigurarii gradului de rezistenta maxima la inghet/dezghet.- Acestia sunt utilizati in special in timpul sezonului cald, in care este necesara un interval de timp sporit pentru turnarea betonului.- Acestia sunt utilizati cu scopul de a asigura intarirea rapida a betonului, fiind necesari in special in timpul sezonului rece.Iata care sunt caracteristicile definitorii ale betonului proaspat:- Compozitia acestuia permite pastrarea omogenitatii in timpul manipularii, compactarii, finisarii si a transportului. Acesta trebuie sa fie usor de manevrat, de pus in opera si de compactat. Atunci cand aceasta caracteristica necesita imbunatatiri pot fi folositi aditivii plastificanti sau cei superplastifianti.intrucat aceasta poate conduce la reducerea gradului sau de rezistenta si a durabilitatii sale.- Aceasta caracteristica se refera la usurinta cu care betonul in stare proaspata curge si la stabilitatea formei sale. Este esential ca acest tip de beton sa poata fi turnat si finisat cu usurinta, fara a fi necesara segregarea sa.se poate determina consistenta betonului in stare proaspata.- Aceasta reprezinta masa unui metru cub de beton (turnat si compactat) - valoarea standard cunoscuta este cea de 2400kg/m3.- Aceasta nu trebuie sa inregistreze valori sub 5 grade C si nu trebuie sa depaseasca 30 grade C in momentul turnarii, pentru a nu avea consecinte negative asupra calitatii betonului intarit.Acum ca ati descoperit notiunile de baza despre betonul proaspat utilizat in cadrul lucrarilor de constructii si cateva recomandari practice de selectie si utilizare a acestuia, puteti alege produse de calitate superioara comercializate in aceasta categorie.