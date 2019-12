Semne bune anul are: Cum sa construiesti durabil si ieftin in 2020

10-15%

Deseori avem in plan un proiect de constructii sau macar o renovare, dar parca nu ne incumetam. Nu de alta, dar poate ne-am mai lovit si de pseudo-oferte, si de mesteri care ne recomanda marea cu sarea ca sa aflam apoi ca erau "stimulati" de vreun comision si nici nu avem buget de irosit.Asa ca ne cautam si comandam singuri materialele de constructii de pe Vindem-Ieftin.ro si le primim direct la adresa - simplu si rapid, fara zile intregi irosite prin magazinele de bricolaj.Unde mai pui ca asa profitam de preturi cu pana lamai mici decat in magazinele sau hipermarketurile de profil, fiindca nu suportam costuri de depozitare si manipulare, in general incluse in costul final. Asadar, simplu, rapid si ieftin!Daca te intrebi care sunt cele mai apreciate materiale de constructii, iata cateva alegeri istete recomandate de profesionistii in domeniu:Iarna trece, hornul ramane... pentru zeci de ani. Iata de ce ai nevoie de la bun inceput de un cos de fum profesional, care sa iti asigure un randament energetic optim si siguranta deplina.De exemplu, un horn de 9 metri din caramida, de la, insotit de accesoriile corespunzatoare, previne pierderile de gaze la interior, garantand o sursa de incalzire eficienta si fara riscuri.Ca sa nu stai cu emotii cand ploua in cantitati mari, este indicat sa-ti instalezi un sistem pluvial Niagara de laConfectionat din tabla de otel zincata, acesta a fost proiectat astfel incat sa fie usor de montat si sa colecteze eficient apa, incluzand toate elementele necesare: coltar exterior, jgheab, capac jgheab, racord jgheab - burlan, burlan, bratara - burlan, colt 60 grade, cot de evacuare, carlig combi, imbinare jgheab etc.Tabla este protejata pe ambele parti de un strat de poliuretan (50 ┬Ám), fiind astfel mai rezistenta la coroziune si la decolorare, chiar si in conditii de intemperii. Totodata, sistemul Niagara este disponibil in diverse nuante (alb, rosu, argintiu, caramiziu, gri, cupru, negru, maro), pentru a se asorta perfect cu aspectul general al constructiei.Unul dintre cele mai intens uzitate elemente de constructie este pavajul si tocmai de aceea merita ales cu chibzuinta, pentru durabilitate si efort minim de intretinere - implicit, cost redus.Iata de ce recomandam dalele de pavaj Orion de la: un produs Premium, cu aspect natural, adecvat atat pentru interior, cat si pentru exterior, (la pavarea curtilor, teraselor, zonelor de agrement ori in jurul piscinei).Usor de montat gratie dimensiunilor (1 m lungime x 0,5 m latime), dalele Orion se preteaza atat pentru zone cu trafic auto, cat si pentru cele pietonale, avand proprietati antiderapante. Produse prin vibrocomprimare, proces ce confera impermeabilitate, aceste dale de pavaj rezista cu brio la procesul de inghet-dezghet, avand o garantie de cinci ani. Totodata, sunt usor de curatat, iar culoarea rezista mult in timp.Cand iti doresti o atmosfera originala in locuinta ta, intr-o varietate de nuante care sa creeze un efect optic superb, piatra decorativa Troia de laeste alegerea perfecta.Te poti juca cu caramizi de diferite grosimi, in diferite proportii. Poti sa creezi un look original pentru orice incapere!Pe langa factorul estetic incontestabil, piatra decorativa Troia are si avantaje functionale: nu se erodeaza, nu retine apa (deci, nu mucegaieste), asigura termoizolare si izolare fonica si rezista cu brio la variatiile de temperatura, putand fi utilizata deopotriva la interior sau la exterior.Pentru o imbinare desavarsita intre cromatica si peisagistica, in orice gradina trebuie sa existe flori. Ghivecele si jardinierele, pline cu flori de toate culorile, sunt printre cele mai importante obiecte ornamentale ale gradinii si terasei, odata constructia finalizata.Ce-ai zice insa ca, in loc de jardinierele cumparate de la magazinele specializate, sa optezi pentru una dintre varianteleBradstone?Fie ca alegi din gamele Bradstone Milldale, Madoc sau Mountain Block, conteaza foarte mult si cum aranjezi plantele. Avantajul cel mai mare il reprezinta formatele diferite, ce iti ofera libertate de creatie, permitand adaptarea oricarui concept, fie ca dispui de un spatiu mic sau mare.Contrastele cromatice agreabile vor atrage cu siguranta privirile: galben-albastru, orange-violet, roz-mov, violet-lila, rosu-verde. In aceste combinatii, plantele se pun reciproc in evidenta, iar culorile plantelor vor parea mai vii. Foloseste pietrele decorative Thassos pentru a conferi un finisaj deosebit jardinierei, adaugand luminozitate si stralucire!O alternativa avantajoasa la traditionalul gard din lemn o reprezinta ulucile din WPC (lemn compozit, realizat dintr-un amestec de lemn si plastic).Produs de compania Bencomp, primul producator de profile din WPC din Romania, acest tip de sipca plina se foloseste ca tambra pentru gard si nu are doar rol functional, ci si ornamental, fiind disponibil in diverse culori (wenge - maro inchis, maro roscat, gri) si finisaje (lucios sau periat).Daca durabilitatea si costul sunt principalii factori de selectie atunci cand alegi tipul de gard, cu siguranta sipca metalica de lava trece testul, fiind un produs calitativ si accesibil oricarui buget.Confectionat din banda metalica pe linie de profilare automata, din Aluzinc┬« sau tabla zincata prevopsita, modelul MTC, unic pe piata, rezista la uzura si intemperii. Sipcile metalice se pot debita la lungimea dorita si nici nu trebuie sa renunti la estetica: ai de ales dintr-o multitudine de culori lucioase sau mate.Daca preferi un gard mai deosebit sau chiar unicat, poti opta pentru tabla decupata si fier forjat. De exemplu, in cazul, producator consacrat in domeniu, ai de ales dintr-o gama variata de modele, iar sistemul modular iti sporeste exponential posibilitatile de design. Astfel, beneficiezi de o calitate premium la pret avantajos, iar daca doar cumperi materia prima si ti-l confectionezi singur, poti reduce pana la 50% valoarea lucrarii finale.