Orientarea catre ergonomie a dus afacerile Workspace Studio la 3,5 milioane euro in primele 6 luni, in crestere cu 25%

Tendinta momentului: cresterea calitatii vietii la birou prin reamenajare

Investitia medie intr-un post de lucru, in crestere cu 20%

Despre Workspace Studio

Peste 60% dintre proiectele realizate de Workspace Studio in 2019 au presupus amenajarea de zone de relaxare, de lounge sau zone de discutii intr-un cadru informal.", declaraPrintre cele mai cautate produse in aceasta perioada se numara scaunele de birou Herman Miller, care asigura un reglaj ergonomic fin, personalizat, birourile ajustabile electric, alaturi de solutiile de izolare fonica atipice si care se incadreaza natural in decorul biroului.Prima jumatate a anului a aratat astfel o tendinta adoptata de mai multe companii din Romania. Pentru a sustine atragerea si retentia resurselor umane, acestea au inceput sa sa se orienteze nu doar spre functionalitate pentru angajati, ci si pe cresterea calitatii vietii in timpul orelor de program.Tendinta se manifesta prin proiecte care au ca scop reamenajarea biroului cu accent pe realocarea spatiului dupa principii de ergonomie sociala si fizica, dezvoltarea de spatii multifunctionale si adaptarea acestora la modul de lucru specific al fiecarei companii.Studiile realizate de Herman Miller arata ca, daca in designul traditional al spatiilor de birouri circa 33% din suprafata era alocata zonelor de circulatie, in designul actual al birourilor, accentul se muta pe zonele de conectare, in care sunt incurajate comunicarea si schimbul de informatii, care ajung sa ocupe 47% din suprafata.Mai mult, salile de conferinta cu capacitate de 8-12 persoane se transforma, potrivit aceluiasi studiu, in zone de intalnire cu dimensiuni mai mici, pentru 5-7 persoane.Primele companii interesate de reamenajarea dupa noile principii sunt cele multinationale, insa, potrivit analizei Workspace Studio, interesul catre ergonomie fizica si sociala se manifesta si in randul companiilor locale mai mici, implicate preponderent in activitati creative sau IT.", precizeaza Horatiu Didea.In prima jumatatea a anului, investitia medie intr-un post de lucru amenajat de Workspace Studio a crescut la 1200 euro/angajat, fata de 1000 eur/angajat, nivel inregistrat anul trecut. Suma include scaunul, biroul, dar si cota din spatii comune precum salile de sedinte, zonele de cooperare, conectare sau relaxare si mobilier acustic.Ponderea mobilierului Herman Miller, al carui partener unic acreditat in Romania este Workspace Studio, a crescut la 35% din cifra de afaceri, cele mai vandute scaune de birou fiind si in aceasta perioada Aeron si Mirra2, alaturi de modelul Cosm, scaunul ergonomic auto-ajustabil lansat in aceasta primavara.Scaunele Herman Miller sunt recunoscute in lume pentru calitate, ergonomie si garantia de 12 ani si sunt apreciate pentru inovatiile tehnologice pe care le propun.In 2018, cifra de afaceri a Workspace Studio a ajuns la 5,3 milioane euro, in crestere cu 30% fata de anul anterior. Cele mai scumpe posturi de lucru vandute anul trecut au costat 8000 euro per angajat.Workspace Studio este integrator de solutii de fitout si distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si unic Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Solutiile propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre, Workspace Studio este Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor.Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume. Aceasta abordare a designului face ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii ergonomice strategice.Produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.