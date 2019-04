Workspace Studio lanseaza Cosm, cel mai nou scaun ergonomic de la Herman Miller

Vanzarile Workspace Studio, trend ascendent

Despre Workspace Studio

Dupa 10 ani de cercetare, Cosm este primul scaun auto-ajustabil care reuseste sa pastreze echilibrul si sprijinul perfect, adaptat fiecarui utilizator, pe intreaga durata de folosire a acestuia. In plus, tehnologia completata de designul spectaculos transforma scaunul Herman Miller intr-o piesa de referinta in domeniu., a declaratCosm revolutioneaza piata de profil din intreaga lume, prin sistemul automat de ajustare si manerele speciale, introduse in premiera odata cu noul scaun de birou de la Herman Miller. Creat de trei designeri din Germania - Carola Zwick, Roland Zwick si Burkhard Schmitz, Cosm devine punct de referinta pentru confort personalizat si ergonomie.Spre deosebire de alte scaune cu un sistem asemanator, sistemul automat de inclinatie de la Cosm - Auto-Harmonic Tilt - permite ajustarea in timp real a scaunului, in functie de miscarile naturale ale corpului.In functie de presiunea exercitata de cel care sta pe scaun, care fluctueaza natural, mecanismul regleaza punctul de sprijin astfel incat sa raspunda instantaneu presiunii corpului, iar acesta sa se afle intr-un echilibru permanent.", adauga Horatiu Didea.Practic, dincolo de functionalitatea legata de activitatea specifica de la birou, acest scaun unic face ca alte activitati, precum citirea unei carti sau lucrul pe telefonul mobil ori tableta sa fie naturale si confortabile.Detaliile si provocarile de ordin tehnic sunt doar parte din munca de cercetare a echipei care a lucrat 10 ani la perfectionarea scaunului Cosm. Astfel, echipa de designeri de la Studio 7.5 si departamentele de dezvoltare si cercetare ale Herman Miller si-au concentrat atentia si asupra esteticii sale.Prin urmare, ei au desavarsit o piesa care prin ea insasi poate deveni un accent intr-un birou si nu numai, fiind un obiect de design in sine., pune Horatiu Didea.Workspace Studio este partener unic acreditat Herman Miller in Romania si propune solutii integrate pentru amenajarea birourilor actuale, cu design centrat pe individ si tipul de activitati desfasurate in prezent la locul de munca.In primul trimestru al acestui an, Workspace Studio a realizat proiecte de amenajari de birou in valoare de peste 1,6 milioane euro, cu o crestere de 2% fata de perioada similara din 2018.Mobilierul Herman Miller si-a pastrat ponderea de 30% din cifra de afaceri, cele mai vandute scaune de birou fiind si in aceasta perioada Aeron, Sayl si Mirra 2.Scaunele Herman Miller sunt recunoscute in lume pentru calitate, ergonomie si garantia de 12 ani si sunt apreciate pentru inovatiile tehnologice pe care le propun.", adauga Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.Pentru primele trei luni ale acestui an, investitia medie intr-un post de lucru amenajat de Workspace Studio s-a mentinut la 1000 euro/angajat, la fel ca anul trecut. Suma include scaunul, biroul, dar si cota din spatii comune precum salile de sedinte, zonele de cooperare, conectare sau relaxare si mobilier acustic.In 2018, cifra de afaceri a Workspace Studio a ajuns la 5,3 milioane euro, in crestere cu 30% fata de anul anterior. Cele mai scumpe posturi de lucru vandute anul trecut au costat 8000 euro per angajat. Workspace Studio este integrator de solutii de fitout si distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si unic Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Solutiile propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design, Workspace Studio este Authorized Accredited Partner al Herman Miller in Romania.Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor.Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume. Aceasta abordare a designului face ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii ergonomice strategice.Produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.