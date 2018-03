Cel mai mare motor de cautare, Favi, a intrat pe piata romaneasca

Beneficii pentru consumatori si pentru magazinele partenere

Cum a aparut Favi?

De ce este Favi popular printre consumatori?

Din Cehia si Slovacia in Romania

La Favi vei gasi nu numai magazine mari, precum KIKA, Tchibo, Bonami, 4home, dar si unele mai mici, specializate, care au astfel ocazia sa capete vizibilitate.In Romania, Favi isi gaseste din ce in ce mai multi colaboratori, care au ocazia sa-si sporeasca veniturile. Colaboratorii se intalnesc cu consumatorii si creeaza pentru acestia cel mai mare si mai accesibil catalog de mobila si decoratiuni interioare.Gratie Favi.ro , nu mai este nevoie sa accesezi magazin cu magazin online, nici sa bati la pas magazinele fizice. Pentru o selectie simpla si rapida, nu trebuie decat sa specifici genul de mobila dorit, pretul pe care ti-l permiti, si apoi poti filtra stilul si culoarea preferate, precum si alte detalii.Produsele au descrieri si poze pe pagina, iar cand te decizi, faci click pe casuta "Spre magazin" si ajungi pe pagina e-shop-lui, unde poti cumpara bunurile fie direct online, fie vizitand magazinul fizic.Ce beneficii au magazinele? Site-ul Favi are zilnic zeci de mii de vizitatori, deci au sansa sa fie vazuti, sa vanda si sa faca rost de mai multi clienti. Inregistrarea si administrarea unui magazin online pe Favi e cat se poate de simpla si nu implica costuri mari pentru comercianti. Ei platesc doar click-urile primite de propriul e-shop de la Favi.Favi a aparut din nevoia fondatorilor insisi, care, cu cativa ani in urma, au vrut sa-si amenajeze propriile locuinte. Ei au descoperit ca se pierde o gramada de timp pentru cumpararea mobilei, fiindca trebuia sa bati magazinele si sa pierzi timpul pe internet cautand site cu site."Am simtit nevoia unui loc unde sa alegi confortabil mobila si decoratiuni de la toti vanzatorii aflati intr-un singur loc - spune Jan Zajic, unul dintre fondatorii Favi.cz. Stiam ca in Statele Unite exista popularul site Houzz.com si ne-am dorit sa folosim un concept similar si in Cehia, si apoi in alte tari europene."Favi a devenit punctul de pornire pentru oricine cauta mobila.Chiar daca pe Favi sunt mii de produse, cautarea este foarte usoara. Cu ajutorul unor filtre inteligente, consumatorii gasesc exact ce le trebuie. Utilizatorii apreciaza mai ales posibilitatea de a seta un anumit nivel de pret pentru produsul dorit, culoarea preferata sau stilul potrivit propriei locuinte. De pilda, pot alege stilul retro, scandinav, minimalist, provensal etc. Si cum consumatorilor le plac discount-urile, ei au la dispozitie si sectiuni de promotii si reduceri de preturi.Cu Favi, consumatorii economisesc timp si bani.Favi opereaza in Cehia din anul 2015, site-ul primind zilnic 150.000 de vizitatori. Anul trecut, Favi s-a extins in Slovacia, unde are in acest moment circa 50.000 de vizitatori zilnic.Tot astfel se doreste acum o crestere rapida si in Romania.Mai multe informatii despre FAVI pot fi gasite pe site-ul www.favi.ro Persoana de contact: simona.luncasu@favi.ro Tel: +40 31 229 5647