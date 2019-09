Coltare extensibile, canapele extensibile

Pentru fiecare camera astazi exista un anumit set de elemente de mobilier care indeplinesc pe deplin caracteristicile amplasarii lor. Astfel, dormitorul este greu de imaginat fara pat confortabil, iar livingul fara canapele extensibile sau coltare extensibile. De asemenea, un coltar este un atribut indispensabil intr-o sufragerie. Un astfel de element de mobilier poate fi realizat folosind o mare varietate de materiale, iar designul sau este usor de ales pentru spatiile unde va fi instalat. In acelasi timp, coltarele extensibile sunt cele mai populare astazi. Daca acorzi atentie avantajelor unui astfel de mobilier, atunci alegerea devine evidenta.Avantajul lor principal este confortul. Un alt avantaj este numarul de locuri. In acelasi timp, dimensiunile relativ mici iti permit sa aranjezi canapeaua chiar si intr-un living mic. Pentru o camera mare, alegerea coltarului extensibil este cea mai buna solutie. Designul unghiular este, de asemenea, interesant prin faptul ca iti permite sa maximizezi utilizarea teritoriului care era anterior liber. O canapea extensibila de colt, va elibera si descarca centrul camerei, astfel incat, zona va parea vizual mai voluminoasa si extinsa. Un avantaj suplimentar al coltarelor extensibile este faptul ca, un astfel de mobilier ofera oaspetilor mai multe locuri, astfel incat, pot fi gazduiti toti membrii familiei pe ele. De obicei, coltarele extensibile au un mecanism de transformare convenabil care iti permite sa creezi un pat mare confortabil dintr-o canapea restransa.Acum pe piata in domeniu, poti gasi canapele extensibile cu diferite mecanisme de pliere. Aici te-ai putea intreba cum sa alegi acest element de mobilier, astfel incat sa se incadreze armonios in interiorul casei tale si sa se potriveasca conditiilor individuale. In acest sens, ar trebui sa tii seama de mai multi factori - zona camerei, cat de des se doarme pe ea si cine va dormi pe ea - barbat, femeie sau copil.Daca ai nevoie de o canapea extensibila pe care se doarme in fiecare zi, nu trebuie sa alegi un mecanism de transformare prea complex. Modelele de canapele extensibile de colt sunt foarte convenabile pentru o familie numeroasa, dar va dura ceva timp pentru a o transforma intr-un pat. Mai intai trebuie sa indepartezi pernele proiectate pentru scaun, apoi sa desfaci structura. Un astfel de mobilier este potrivit pentru plierea ocazionala, de exemplu, cand sosesc oaspetii.Canapelele cu un mecanism de pliere, stil carte, cu clik-clak sunt compacte, se pliaza rapid si sunt potrivite pentru camerele mici. Modelele de canapele extensibile de tip clik-clak sunt foarte confortabile, deoarece au un design intermediar cu aspect de relaxare. Modelul carte se extinde rapid intr-un pat, dar are un usor dezavantaj - la transformare trebuie indepartata de perete.Canapelele extensibile confortabile de dimensiuni mici, cu brate, au sub zona de saltea, un compartiment pentru lenjerie. De asemenea, este foarte usor de pliat. Canapele extensibile sunt potrivite atat pentru living, cat si pentru dormitoarele de dimensiuni mai mici.Sursa: Edcora Agentie SEO Bucuresti