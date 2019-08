Cum sa-ti transporti mobila in siguranta atunci cand te muti

Pentru ca esti constient de faptul ca masina unui prieten sau a unui vecin nu ar fi doar dificil de obtinut, ci, mai ales, ar implica prea mult efort, timp si stres ca sa transporti mobila, electrocasnicele si toate celelalte lucruri pe care le-ai strans de-a lungul anilor, te-ai gandit deja, cel mai probabil, sa apelezi la serviciile unei firme de transport mobila.Chiar si asa, lucrurile par inca destul de complicate pana la gasirea unei companii de incredere:● Este pretul pentru transport unul corect?● Vor avea grija la transportul si manipularea mobilei tale?● Te vei putea baza ca vor prelua transportul in ziua si la ora stabilite?● Ce servicii sunt incluse si ce va trebui sa platesti extra?Iata cum stii daca firma de transport mobila este una de incredere si ce ar trebui sa faci ca sa iti iei toate masurile de siguranta pentru o mutare fara dureri de cap:O firma de transport mobila care detine un parc auto dezvoltat are posibilitatea sa accepte rapid solicitarile si sa se adapteze nevoilor specifice ale unui client. Acest lucru este cu atat mai important cu cat dimensiunea/tipul masinii care va face transportul de mobila influenteaza pretul final sau costul/kilometru ofertat de companie.Daca nu este facut cu pricepere si folosind masuri suplimentare de siguranta, transportul de mobila poate fi mai costisitor decat te astepti. Asigura-te ca firma foloseste paturi speciale pentru protejarea mobilierului, folie stretch si folie cu bule.Atunci cand alegi o firma de mutari mobila in Bucuresti este important sa verifici daca aceasta are o comunicare transparenta si clara a costurilor. Verifica atat pe site-ul companiei, cat si pe forumuri daca firma de mutari are o abordare corecta a preturilor si daca cea mai mare parte dintre clienti sunt multumiti.Timpul nu sta in loc pentru nimeni - cu atat mai putin pentru tine. Odata ce ai terminat de impachetat si pus in cutii nu vei vrea sa stai asa multa vreme de acum incolo. Nu irosi timp cu firmele de transport care te pun in asteptare si nu acorda credit celor care nu-si respecta prompt angajamentele. In plus, nu uita sa intrebi inca de la inceput care este timpul garantat pentru transportul mobilei tale,O firma de mutare mobila cu experienta are capabilitatea sa ofere o serie de servicii complementare care iti pot fi de un real ajutor: debarasare mobila, depozitare, reconditionari, etc. Verifica inca de la inceput in oferta companiei si afla ce costuri vor implica astfel de servicii.