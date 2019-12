Cum se alege corect mobilierul pentru camera copilului?

Pe langa design si materialul din care sunt confectionate piesele, principalul aspect pe care-l iei in considerare este pretul.Mobilierul pentru dormitorul copilului ar trebui sa fie atragator, functional, rezistent si cu accente clasice - daca nu vrei sa-l inlocuiesti intr-un an sau doi.Inainte de a te apuca de facut lista cu tot ce ai de luat, analizeaza putin personalitatea copilului, vorbeste cu el despre cum isi doreste sa arate noul mobilier, pentru a sti spre ce sa te orientezi.De asemenea, si bugetul pe care-l ai este un alt aspect esential. In functie de aceasta, poti alege piese mai scumpe sau mai accesibile, dar la fel de utile.Daca nu ai timp sa cutreieri magazinele in cautarea pieselor de mobilier pentru camera celui mic, acceseaza https://www.scauneonline.ro/scaune-birou-copii si alege tot ce ai nevoie.Pe site-ul Scauneonline.ro gasesti scaune de calitate, pentru ca micutul tau sa stea confortabil la birou, in timp ce isi face temele.Iata mai jos cateva criterii de care este bine sa tii cont, daca vrei sa alegi corect mobilierul pentru camera copilului:O masa reglabila este o necesitate in camera copilului. Fie ca alege sa coloreze pe ea, sa se joace cu masinutele, ori sa picteze, aceasta este un element care nu trebuie sa lipseasca. Siguranta este principala preocupare. Mai exact, masa trebuie sa fie rezistenta (sa nu se rupa daca cel mic se urca pe ea) si sa aiba colturile rotunjite.Orienteaza-te catre un model cu unul sau doua rafturi inferioare, pentru a putea depozita carticelele ori celelalte lucruri ale copilului.Cu cat copiii sunt mai mari, cu atat jucariile lor devin mai mici. Asa ca, pentru a pastra curatenia in camera, poti aseza jucariile in cutii colorate pe rafturile dulapului, unde copilul tau poate ajunge. Acestea vor adauga o ambianta plina de culoare si, bineinteles, vor fi utile si pentru cei mici, pentru ca vor sti unde sunt jucariile.Cand acestia vor intra la scoala, vor aprecia mobilierul si sistemele care ii ajuta sa nu isi piarda caietele, cartile, echipamentele sportive si alte lucruri personale. Pana atunci, insa, ii poti obisnui cu aceste cutii colorate, in care isi pot pune de la jucarii, sosete, pana la carti si alte lucruri personale.O noptiera langa patul celui mic este folositoare, mai ales pentru a-si putea pune un pahar cu apa, ori cartea din care ii citesti seara, inainte de culcare. De preferat este ca aceasta sa aiba colturi rotunjite si cateva sertare. In cazul copiilor care obisnuiesc sa se joace cu pernele, evita sa amplasezi pe noptiera o lampa. Alege, in schimb, una montata pe perete.In prezent, temele pentru acasa sunt un mix de proiecte realizate la computer si altele scrise de mana. Pentru ca cel mic sa aiba parte de tot confortul, ideal este sa optezi pentru un birou care are o tavita drop-down pentru tastatura.Copiii mai mici sunt multumiti daca au o masa si un scaun la inaltimea potrivita, iar prescolarii prefera adesea sa-si faca temele la masa din bucatarie sau in living. Cu toate acestea, biroul este mai mult decat necesar, atat pentru teme, cat si pentru organizarea tuturor rechizitelor.Mobilierul pentru copii ar trebui sa fie realizat din materiale non-toxice si ecologice. Daca nu ai un buget mare, te poti rezuma la cateva piese de mobilier. Insa, important este sa pui accent pe calitatea lor.Alegerea perfecta este mobilierul din lemn masiv. Evita piesele realizate din placaj, pentru ca acesta contine formaldehida - o substanta chimica periculoasa, cu efect cancerigen.Dormitorul reprezinta universul celui mic, asa ca este important sa-i alegi piesele de mobilier cu grija. Cel mai bine este sa achizitionezi seturi de mobilier, pentru ca designul camerei sa fie unul echilibrat, din punct de vedere al cromaticii si al stilului.De asemenea, tine cont de calitatea mobilei si asigura-te ca aceasta nu il pune in pericol pe cel mic. Totodata, ia in considerare si varsta copilului cand alegi dimensiunea pieselor de mobilier. Daca ai un plan bine stabilit de la inceput, este imposibil sa nu faci alegerea corecta.