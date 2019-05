Mobila la comanda - cand se impune si de ce este rentabila

Culorii - pentru ca trebuie sa va rezumati la culori clasice, dintre cele mai alese fiind negrul, albul sau tonurile de bej.

Materialelor - pentru ca in bucatarii adesea umiditatea este crescuta si se impune nevoia unor materiale rezistente pentru suprafete, blatul in mod special.

Spatiilor de depozitare - acestea pot fi mai multe, mai practice, cu solutii adaptate astfel incat sa se pastreze unitatea de stil si design.

Al incorporarii de electrocasnice - in varianta moderna se pune tot mai mult accent pe mobila care incorporeaza electrocasnice. Doar ca standard asta inseamna - posibilitatea de a integra cuptorul si plita. Cand sunt mai multe, de la frigider la masina de spalat si altele, variantele standard impun dificultati sau costuri mai mari - spre exemplu taierea blatului pentru diverse forma si marimi.

Pentru o potrivire ca la carte a mobilei in spatiile diverse multi apeleaza la mobila la comanda . Este o masura care le asigura posibilitatea de a avea un design modern si functional. Pentru ca domeniul este unul foarte dezvoltat deja, exista tot mai multe pretentii privind modul de proiectare a mobilei dorite.Incepe cu tipul de material si continua cu designul si finisajele. Alegerea unui ansamblu mobilier are in vedere un lung sir de pretentii. Principiul este cel al calitatii si al controlului costurilor.Mobila la comanda poate fi proiectata din lemn de esenta tare sau in variantele cele mai populare cum sunt cele de tip pal, mdf. In combinatii de texturi, materiale, cu sticla si finisaje de tot felul exista varietatea de stiluri ce caracterizeaza si diferentiaza ofertele.Orice pretentie poate fi un ghid al proiectarii. Pentru ca pare destul de greu sa ne imaginam cum arata mobila in spatiul ales si ce imbunatatiri pot fi aduse marii competitori ai domeniului au gasit solutia practica - proiecteaza 3D.Un alt aspect care favorizeaza publicul este cel legat de preturi. Desigur ca acestea stau sub influenta complexitatii designului si a altor factori. Totusi, atunci cand este vorba de a comercializa propria gama de produse, cand nu mai exista intermediari si preturile sunt mai avantajoase.Spre exemplu, Arta Mobilei are propria fabrica de mobila, vinde ceea ce produce si isi permite asadar ca in catalogul de oferte sa personalizeze costurile, devenind mai rentabil pentru cei interesati.Conteaza aceasta diferenta? La mijloc sunt o medie de 30 de procente privind costurile mai mici, dar si faptul ca veti colabora cu specialisti in domeniu, cu experienta, ce pot personaliza ofertele.Pentru cei care inteleg ca spatiul disponibil nu poate fi adaptat in fel si chip, dar mobila poate fi aleasa conform cu anumite particularitati, mobila la comanda devine necesitate absoluta.Cel putin cand vine vorba de mobila de bucatarie un accent este pus pe partea de functionalitate, optimizare de spatiu la maximum posibil. Explicatia este una de inteles: bucatariile joaca un rol deosebit de important, de obicei gazduiesc numeroase obiecte, piese, electrocasnice. Ca aspect nu trebuie sa fie aglomerat, mai ales ca in tendinte este stilul minimalist.Incontestabil, ansamblul mobilier creat, proiectat in cele mai mici detalii si ulterior transportat si montat de specialisti in domeniu este mai rentabil. S-a creat o iluzie a ieftinului privind mobila standard si a moftului ca cea la comanda este doar o linie de lux. In cele din urma nimic nu multumeste mai mult ca ideea de a avea mobila dorita.Producatorii de mobila au oferte extinse si pot crea tipuri de mobilier pentru orice spatiu. Atat timp cat si clientul este implicat si contribuie cu propria imaginatie la stilul si designul de mobila dorita, proiectul devine o provocare de a fi adus la viata de priceperea proiectantilor.