Cum este mai convenabila investitia imobiliara: casa la rosu sau gata finsata, direct de la dezvoltator?

Daca isi asuma ratele, atunci sunt ani de zile de munca pentru a sustine deci plata unei locuinte. Evident, aceasta trebuie sa fie fara cusur.Casele la rosu sau in orice stagiu de constructie sunt deja un business infloritor in Romania. Firmele in cauza apartin unor dezvoltatori ce au ajuns sa fie de acord chiar si cu plata de tip rata, direct de la client, fara sa mai intervina banca. Au toate resursele sa construiasca, iar pe parcurs vand, dupa preferinte.Desigur ca de partea cealalta, a cumparatorului, exista teama de a nu da peste o persoana neserioasa care stopeaza proiectul chiar daca a primit, sa spunem, un avans.Dezvoltatorul are propria echipa de ingineri, proiectanti, colaboreaza cu cei din domeniu precum specialistii de la Smart Home Concept - pagina lor de prezentare este https://www.smarthomeconcept.ro Impreuna duc la bun sfarsit o constructie, dar daca in diferitele stagii apar si doritori, locuinta poate fi vanduta inainte de finalizare, cumparatorul putand alege sa continuie pe cont propriu, daca doreste - cu propria echipa de muncitori.In stadiul de casa la rosu ne referim la casa ce are fundatia turnata, structura, zidarie si scari. Nici acoperisul nu este inclus, ceea ce face ca stadiul sa nu fie unul tocmai optim pentru a cumpara o casa.Desi finisajele lipsesc cu desavarsire, unii vad avantajul pretului. Cel putin puteti sa va puneti de acord privind montarea de acoperis astfel incat sa fiti presati de timp cu acest aspect.Casa la gri este urmatorul stadiu. De data aceasta vorbim despre existenta unor finisaje interioare si exterioare, ce includ acoperis, tamplarie, instalatie electrica, sanitara, sape, tencuiala decorativa de asemenea.Specialistii estimeaza ca in ceea ce priveste costurile acestui tip de locuinta exista aproximativ o reducere de 10% fata de costul casei finisate total.Din nou, pretul mai mic este ceea ce atrage si motiveaza pe unii sa cumpere, chiar daca nu se pot muta imediat. Au totusi posibilitatea de a alege placile ceramice, pardoseala si alte accesorii si detalii dupa bunul plac.Pentru cei care isi doresc totul facut cu lipsa de mobila si electrocasnice casa la alb este solutia. La cheie presupune deja sa accepte stilul unei case oarecare, putand sa se mute imediat in noua locuinta.Pentru cei cu gusturi mai pretentioase, care isi doresc un control absolut asupra lucrarii si siguranta calitatii materialelor, casa mult dorita poate insemana un proiect de casa cumparat.Este nevoie de o echipa de experti si de mult timp de asteptare pana cand totul este gata. Dar cel putin pot fi incluse toate preferintele: numar de camere, compartimentare, tip de casa etc.Si aici este o nisa de servicii profesionale. Spre exemplu cei de la www.smarthomeconcept.ro se dedica acestui segment de activitate si nu doar ca au proiecte de vanzare, dar pot optimiza orice proiect, pot realiza toti pasii birocratici privind avizele si documentele ce se impun, fac expertize tehnice, reproiecteaza etc. Altfel spus, cu o echipa de acest gen lucrurile par sa fie mai usoare pentru un investitor.In fond, investitia imobiliara poate fi convenabila in orice mod. La un moment dat, cei cu rabdare la activ si cat de cat cunoscatori in domeniu preferau sa cumpere ieftin apartamente vechi, sa investeasca in acestea si sa revanda.Desigur ca exista si multa munca la mijloc, pentru ca a gestiona situatia unui santier nu este un lucru usor.In functie de timp si bani, fiecare decide care tip de locuinta este prielnica. Uneori nu este vorba numai de investitia in sine, ci si de conditiile impuse de banca, daca finantarea este facuta astfel sau de cele ale dezvoltatorului, daca locuinta este cumparata direct de la acesta.Smart Home Concept propune o vasta paleta de servicii pentru cei care sunt intr-un anumit stadiu de constructie sau urmeaza sa isi aleaga proiectul casei dorite.