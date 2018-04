Stropuva Romania - cel mai mare importator si distribuitor de centrale termice tip lumanare

Avantajele vanzarilor online:

Stropuva Romania importa si distribuie in Romania cazane pe lemne si carbuni produse in Lituania. Stropuva se bucura de 5 ani de zile de recunoasterea clientilor romani si de multumirile acestora.Compania mama din Lituania a fost fondata acum 20 de ani de catre inginerul Edmundas Shtrupaytis care a inventat primul cazan pe lemne cu ardere de tip lumanare, principiu prin care arderea in cazan se face secvential de sus in jos.Acest principiu a condus la obtinerea unui timp de ardere indelungat care determina un randament foarte bun al centralelor termice utilizate de catre consumatori.Centralele termice pe combustibili solizi Stropuva au primit in anul 2005 certificatul de calitatea european CE.Specialistii Stropuva Romania au perfectionat un sistem de vanzare bazat pe corectitudine si transparenta fata de client si pe aplicarea unor preturi corecte in piata.Acest lucru se reflecta in mediul online prin parerile pozitive ale clientilor si calificativelor foarte mari acordate acestor tipuri de centrale.Inclusiv instalatorii recomanda acest model de centrala termica pe lemne datorita pasilor simpli in montare si documentatiei pusa la dispozitie care prezinta toate aspectele necesare si de care trebuie sa tina cont atunci cand se monteaza o astfel de centrala.In plus retailerul incearca sa fie cat mai explicit si mai transparent catre public. Au pornit de la ideea ca un lucru bine documentat va ajuta la intelegerea principiilor de functionare si avantajele oferite de acest tip de cazan.Mai mult, cei de la Stropuva Romania au inceput sa explice pe canalul lor de YouTube prin videoclipurile publicate cat mai multe detalii despre centralele Stropuva.Un clip ce explica procesul de instalare si avantajele acestui tip de cazan poate fi vizionat aici Dupa primul an de activitate Stropuva Romania a ajuns campion in vanzarile de centrale termice pe lemne si carbuni cu ardere de tip lumanare.Clientii care au fost intrebati dupa 5 ani de functionare al centralelor achizitionate se declara multumiti si bucurosi ca au facut aceasta alegere.Sitemul de vanzare online creat si orientat catre client a adus intotdeauna cele mai bune rezultate.prezent online pe site-ul oficial www.stropuva-romania.ro a creat toate parghiile necesare pentru ca utilizatorii sa fie bine documentati si sa poata achizitiona o centrala termica pe lemne si carbuni.Prezenta unei documentatii bine facute si implementarea diferitelor metode de plata au dus la cresterea vanzarilor.Implementarea impreuna cu partenerii bancari al sistemului de plata in rate constitue un avantaj enorm daca ne raportam la puterea de cumparare a romanilor.De aici si"O centrala pe lemne profesionala, economica si trainica pentru fiecare roman".