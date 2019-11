Cele mai bune structuri de rezistenta pentru blocuri si alte cladiri

Cele mai bune structuri de rezistenta ale cladirilor

Structuri de rezistenta care au peretii portanti si sunt din beton, zidarie, beton armat; acestea sunt structuri de tip celular, de tip sala si de tip fagure.

Structuri de rezistenta alcatuite dintr-un schelet in cadre , de baza vertical sau orizontal, din beton armat turnat monolit, sau din metal.

Structuri de rezistenta din cadre si diafragme pline sau cu goluri; se pot folosi cadre marginale si intermediare, din beton armat.

La hoteluri, blocuri inalte sau la cladirile pentru birouri se folosesc structuri de rezistenta combinate, din cadre si diafragme.

Pentru tronsoanele cladirilor se aplica rosturi antiseismice care pot fi utile in caz de cutremur. Exista si rosturi de tasare si rosturi de dilatare si contractie. Acestea se aleg in functie de rolul pe care il indeplinesc, de tipul de structura si amplasament al cladirii.

Dezvoltarea proiectelor de rezistenta creste intr-un ritm ridicat, avand in vedere si faptul ca multe cladiri din tara sunt cu grad de risc seismic, iar pe de alta parte exista si o lipsa de locuinte accesibile. Necesitatea construirii de locuinte apare in toata lumea. Specialistii spun ca pana in anul 2030, aproximativ 40% din populatia lumii va trebui sa aiba acces la locuinte, deci cam 3 000 de milioane de oameni. Asta inseamna ca ar trebui sa se construiasca in jur de 96.000 de locuinte pana in anul 2030. Cererea mare de locuinte este si la noi in tara.Multi romani sunt interesati sa cumpere un apartament la bloc, unii aleg un bloc vechi, altii unul nou construit in orasul in care traiesc. Indiferent de alegere este important ca ei sa verifice, sa nu ajunga in situatia de a se trezi fara locuinta, ca in cazul in care blocul va fi demolat.Au fost cazuri de autorizatii de constructie emise in mod abuziv, mai ales la constructiile noi de blocuri, case si vile. Iata ce trebuie verificat: proiectul de casa, informatii despre arhitectul care a realizat proiectul, faptul ca acea constructie are autorizatie de construire si a fost verificata.De regula, la cladirile pentru invatamant, blocurile de locuit care au magazine la parter, policlinicile, hotelurile si la alte asemenea cladiri se folosesc. Aceste structuri au un sistem dispus dupa directii ortogonale , care asigura cu diafragme rigiditatea si rezistentaconstructiei.In functie de conditiile de amplasare ale cladirii si de posibilitatile tehnologice, aceste structuri de beton armat se realizeaza cu prefabricate integral sau partial, sau. Prin urmare, este vorba despre structuri de rezistenta cu un cadru din beton armat monolit, stalpi turnati monolit, dar si rigle si plansee prefabricate. Structurile sunt destul de complexe, au stalpi, plansee si grinzi.Exista si varianta de. O astfel de structura se poate realiza cu elemente independente prefabricate care sunt imbinate la noduri, sau din ansambluri cu bare, cu stalpi de aceeasi lungime, care corespunde inaltimii etajului, sau cu stalpi cu imbinari intercalate, ce continua pe mai multe etaje.Pentru cladirile sau blocurile cu multe etaje se recomanda mai ales structurile cu stalpi turnati monolit care sunt din beton armat partial cu prefabricate. Acestea au stalpii in cofraje de inventor si cu rigle prefabricate.La cladirile mari care au structurile din beton se utilizeaza plansee turnate monolit, ce se reazema pe riglele cadrelor. Exista plansee din placi si grinzi, sau plansee din elemente prefabricate din beton armat.De asemenea, exista si plansee de forma unor panouri din placi plane, cu goluri, sau predale din beton, fasii cu goluri, grinzi din prefabricate si altele. Acestea sunt utilizate mai ales la structurile de rezistenta realizate din beton armat prefabricat.Structurile de rezistenta se aleg in functie de o serie de factori foarte importanti: destinatia cladirii, amplasamentul ei, tipul de structura, inaltimea, materialele pentru constructie si tehnologia de realizare. Specialistii tin cont de toti acesti factori cand aleg tipul de structura de rezistenta al unei cladiri, bloc, casa, vila, etc.