PIATRAONLINE lanseaza DreamBuilders - proiectul de amenajare interioara care transforma orice casa in acasa

DreamBuilders by PIATRAONLINE este prezentat sub forma unui studiu de caz al carui subiect este amenajarea unui apartament. In proiect este implicata echipa de montaj PIATRAONLINE, experti care urmaresc traseul amenajarii unei locuinte de la stadiul de idee la acela de "acasa".Proiectul este disponibil pe platforma dreambuilders.piatraonline.ro , unde cei interesati pot gasi cate o sectiune dedicata pentru fiecare pas al amenajarii si toate informatiile necesare.De asemenea, acesta include si sfaturi pentru parcurgerea cu succes a etapelor implicate, precum selectia apartamentului, discutia cu arhitectul, selectia materialelor dorite.Echipa de montaj DreamBuilders are o expertiza de peste 10 ani in amenajari interioare, in proiecte derulate atat in Romania, cat si in strainatate, si este cea care se ocupa de partea practica cand vine vorba de modificarea unei locuinte.Expertii din echipa preiau fiecare detaliu din amenajare si se ocupa de montarea pietrei naturale de la PIATRAONLINE."Ce ne-am dorit, inca de cand am lansat PIATRAONLINE pe piata din Romania, a fost sa ducem la urmatorul nivel amenajarea unei case. Este locul in care ne petrecem mare parte din viata si, de multe ori, ajunge sa ne reprezinte si sa ne stimuleze starea de bine. Prin DreamBuilders am vrut sa aratam fiecare etapa a unui santier, sa documentam fiecare etapa in parte si sa facem proiectul de amenajare mult mai accesibil oricaruia dintre noi, indiferent daca suntem sau nu specialisti in amenajari si constructii", a declarat Mariana Constantinescu-Bradescu, cofondatoare PIATRAONLINE (foto).Un video cu proiectul DreamBuilders este disponibil aici Infiintat in 2007, PIATRAONLINE este primul si cel mai mare magazin online de piatra naturala din Romania.Compania importa piatra naturala din toate colturile lumii, avand furnizori in tari precum India, Brazilia, Spania sau Vietnam.Pe langa magazinul online - www.piatraonline.ro - compania detine si un showroom integrat cu depozit si platforma logistica in Bucuresti, cu o suprafata de peste 1.800 mp, unde clientii pot gasi peste 1.500 de repere.