10 lucruri interesante despre certificat energetic

Unul dintre documentele obligatorii pentru cei care detin o locuinta este reprezentata de certificatul de performanta energetica ( certificat energetic ).Devenit obligatoriu incepand cu anul 2013, acest document a reusit sa genereze o multime de intrebari.Fara a fi un document foarte complex, certificatul energetic ascunde o multime de lucruri interesante pe care oricine trebuie sa le cunoasca.Iata, asadar, 10 informatii despre acest certificat pe care trebuie sa le stii.Valabilitatea acestui document este de 10 ani, atata vreme cat eficienta energetica a cladirii pentru care este realizat nu este modificata in mod decisiv (s-au facut lucrari de modernizare, de exemplu). Valabilitatea mare il face extrem de util, mai ales ca are un cost foarte mic.De regula, costul incepe de la 130 de lei si creste la putin peste 200 de lei in functie de marimea imobilului.Acesta ofera informatii utile care pot stabili mult mai usor pretul corect de vanzare sau inchiriere a unei locuinte.Uniunea Europeana a impus obligativitatea certificatului energetic, iar scopul este acela de a scadea emisiile de gaze si consumul de energie din surse care nu se regenereaza. Scopul este unul extrem de important si chiar daca este greu de atins, acest document contribuie substantial la urmarirea lui.Ambele grade profesionale sunt atestate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.Atata vreme cat se ofera toate informatiile legate de imobilul ce urmeaza sa fie certificat, intocmirea actului este rapida.Acestea sunt notate cu litere de la A la G, iar un imobil aflat in clasa de eficienta A este cel mai eficient energetic.In principiu, cladirile care au nevoie de certificare energetica sunt cele in care se desfasoara activitati umane pe perioade mai mari de 4 luni pe an.Desi majoritatea se incadreaza in aceasta categorie, exista si cladiri pentru care nu trebuie sa fie emis un certificat energetic, cum ar fi lacasurile de cult, monumentele sau cladirile individuale care nu au mai mult de 50 de metri patrati.Auditorul energetic foloseste o mare varietate de informatii, atat preluate din actele imobilului, cat si printr-o scurta vizita la imobil.Cei care comercializeaza sau inchiriaza cladiri fara un astfel de document risca sa li se declare nul contractul de vanzare-cumparare sau inchiriere.Este destul de greu sa vinzi fara certificat energetic insa, in conditiile in care niciun notar nu va legaliza contractul.