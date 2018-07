7 motive pentru care sa apelezi la o spalatorie de covoare profesionala!

Traiesti sanatos cu minim de efort

Beneficiezi de cele mai bune servicii

Solutiile profesionale te ajuta sa aduci un miros proaspat in casa ta

Scapi de grija si stresul implicat de curatarea covoarelor

Beneficiezi de cele mai bune solutii pentru curatarea covoarelor

Beneficiezi de curatare in trei pasi simpli

In primul rand se va elimina praful din covor, lucru pe care il poti face si pe cont propriu aspirand covorul, dar rezultatul nu va fi la fel de bun.

Sunt eliminate petele si murdaria utilizand substantele speciale foarte puternice pe care le-am mentionat mai sus.

Covoarele sunt igienizate pentru ca bacteriile si microorganismele care traiesc in ele sa dispara pentru o lunga perioada de timp.

Apeland la o spalatorie covoare traiesti modern

Curatarea si spalarea covoarelor trebuie sa fie pusa in practica mai des decat ne-am obisnuit, si anume de doua ori pe an. Este recomandat ca mochetele si covoare din casa sa fie curatate si spalate in mod regulat atat pentru sanatatea proprie cat si a familiei tale sau a celor care vin in vizita.Atunci cand simti nevoia iti improspatezi covoarele poti apela cu incredere lasi beneficiezi de cele mai bune servicii pentru a reda culorile covoarelor tale.De foarte mult timp oamenii s-au obisnuit sa perie, mature si aspire covoarele chiar si din doua in doua zile, iar cei care sunt obsedati de curatenie, fac asta in fiecare zi. Aceste operatiuni practicate acasa nu elimina insa si microorganismele care traiesc pe suprafata covorului si oricat de mult te-ai stradui nu vei reusi niciodata sa scoti singur tot praful si murdaria depozitata in covor, fara ajutor din partea profesionistilor.De asemenea, unele substante pe care obisnuiesti sa le folosesti pentru curatarea covorului tau sunt toxice si iti pot afecta pielea chiar si atunci cand porti masca si manusi. Lucrand cu o spalatorie de covoare profesionala vei descoperi ca toate inconvenientele si stresul curatarii covoarelor dispare ca prin minune.Apeland labeneficiezi de spalarea profesionala a covoarelor si acest lucru implica eliminarea tuturor petelor si a prafului dar si cea mai buna igienizare a covoarelor. Dupa o curatare in profunzime se elimina inclusiv bacteriile si microorganismele existente in covoare.Nu in ultimul rand, dupa ce se aplica procedurile de curatare profesionala culorile vor fi mai vii si covoarele revin la frumusetea lor de odinioara, aratand ca noi.Persoanele care lucreaza in curatatorii sunt specializate in aceasta activitate si cele mai multe au cursuri de igiena si curatenie facute. In plus, experienta si multitudinea de cazuri cu care s-au intalnit fac ca aceste persoane sa fie avizate si sa cunoasca exact ce masuri trebuiesc luate pentru o curatare impecabila a covoarelor, fara pic de efort din partea ta.Colaborand cu o spalatorie de covoare profesionala nu va trebui sa te mai gandesti nici la miros. In urma unei curatari profesionale in casa ta va ramane un miros discret si placut emanat de covoarele sau mochetele abia aduse de la curatatorie. Toti musafirii vor fi surprinsi de cat sunt de moi si catifelate covoarele.Praful care se acumuleaza in covoare poate fi deranjant si enervant de cele mai multe ori motiv pentru care este foarte important sa gasesti cea mai buna solutie care sa te ajute sa improspatezi aerul din casa ta. Atunci cand descoperi ca aerisitul zilnic, odorizantele de camera puternice, toate solutiile de curatare si chiar operatiunea de curatare intensa nu schimba mirosul din incapere este cazul sa te gandesti sa mergi cu mocheta sau covorul la o spalatorie pentru o curatare profesionala.Foarte multe persoane locuiesc la bloc si nu au unde sa spele covoarele. Este evident ca spalatul covoarelor in spatele blocului nu mai este de actualitate si in plus, ai nevoie si de un loc in care covorul sa se usuce si sa nu se umple din nou de praf.Clasica sarma de rufe din balcon se poate dovedi ineficienta pentru ca un covor plin de apa devine extrem de greu. Amplasarea pe marginea balconului este din nou impracticabila pentru ca cei mai multi au balcoanele inchise. Deci, se impune o solutie si pentru uscare. Toata aceasta activitate este mare generatoare de stres si efort, motiv pentru care este mai bine sa apelezi la o firma specializata in curatarea si spalarea covoarelor.De cele mai multe ori, programul abia iti permite sa dai cu matura si eventual sa stergi praftul. Spalarea unui covor implica cel putin cateva ore de frecat si curatat, iar daca sunt si pete greu de scos, operatiunea se va intinde pe o perioada mai lunga, ceea ce inseamna o gramada de timp pierdut. Daca adaugi si timpul pentru uscare, vei descoperi ce economie de timp si bani faci apeland la o spalatorie specializata.Toate operatiunile de curatare si spalare covoare sunt grele iar atunci cand covoarele sunt mari deja totul se transforma in cosmar. Pe langa toate acestea, descoperi ca ai nevoie de solutii speciale de curatare, altfel petele de cafea de pe covor si alte pete similare greu de scos vor ramane acolo, deci nu ai rezolvat nimic.Apeland la o spalatorie de covoare, profesionistii de aici vor utiliza substante de cea mai buna calitate, la care de cele mai multe ori nu ai acces pentru ca nu se gasesc la supermarket. Toate aceste substante plus utilajele automate folosite pentru spalarea covoarelor fac ca toate petele sa dispara, chiar si atunci cand par imposibil de scos.In momentul in care se curata covoarele se folosesc doar produse si substante sigure pentru sanatatea ta si nu apare niciun risc din acest punct de vedere. Curatarea si igienizarea se fac astfel incat covoarele si mochetele sa miroasa foarte frumos si sa aiba stralucirea din momentul in care au fost cumparate. Spalatoriile de covoare reprezinta cea mai buna solutie pentru persoanele care vor sa scape de stresul spalarilor periodice a covoarelor.De asemenea, o spalatorie de covoare profesionala stie exact cu ce si cum trebuie sa fie spalate covoarele preluate de la client pentru ca acestea sa isi recapete rapid frumusetea pe care au avut-o initial. Se vor analiza cu atentie covoarele clientilor inainte si se va decide cea mai eficienta metoda prin care ele pot fi spalate.Pentru tine, pasii sunt mult mai simpli. Tot ce trebuie sa faci este sa suni la spalatorie, sa iti faci o programare si o echipa se va deplasa pentru a ridica mochetele si covoarele. Dupa ce sunt curatate, ele se vor intoarce la tine, deci nu trebuie sa faci decat efortul de a face sul mocheta sau covorul pentru a putea fi transportate.Apeland la serviciile unei spalatorii de covoare poti sa renunti la metodele clasice si traditionale prin care se curatau in trecut covoarele. Nu mai este necesar sa folosesti otet si detergenti care iti ataca pielea, sa perii covoarele sau sa le bati pe bara din spatele blocului.Cu ajutorul spalatoriilor ai posibilitatea de a nu te mai umple de praf tot timpul si de a nu-ti mai strica de fiecare data ziua atunci cand te apuci de curatarea covorului.Acestea sunt 7 avantaje importante pe care colaborarea cu o firma specializata in spalarea covoarelor ti le ofera. Alege sa colaborezi cu profesionisti si petrece timpul liber alaturi de familie si prieteni eliminand din start grija covoarelor.Atunci cand crezi ca mocheta sau covorul tau nu mai poate fi scos la lumina, gandeste-te ca exista profesionisti care pot elimina chiar si cele mai dificile pete. Tot ce ai de facut este sa intri pe HelloWash.ro si sa ne contactezi!