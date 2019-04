Acoperisul din tigla metalica Umbrella® - rezistenta, durabilitate si aspect impecabil

(P)

In primul rand, locuinta trebuie sa garanteze siguranta si confortul. Apoi, este necesar ca materialele utilizate in construirea acesteia sa fie de inalta calitate si sa reziste in timp. Nu in ultimul rand, toate elementele care o compun trebuie sa se gaseasca in perfecta armonie din punct de vedere vizual si sa reflecte personalitatea proprietarului.Planificarea constructiei si renovarii unei locuinte cuprinde adesea si alegerea tipului de invelitoare pentru acoperis. Aceasta nu trebuie amanata pe ultima suta de metri, rolul acoperisului fiind extrem de important - asigura confortul celor din interior, protejeaza structura casei si contribuie la crearea imaginii locuintei perfecte.In ceea ce priveste tipurile de invelitoare pentru acoperis, desi sunt numeroase, in ultima perioada se remarca trei dintre ele: cele din tabla faltuita, cele din tigla ceramica si cele din tigla metalica Tot mai multe persoane opteaza insa pentru ultimul tip deoarece are cel mai bun raport calitate pret, fiind durabil, rezistent si placut din punct de vedere estetic. In plus, montajul tiglei metalice se realizeaza rapid, asigurand posibilitatea unor interventii usoare pentru eventuale reparatii.Prezenta pe piata inca din anul 2001, compania RoofArt continua sa puna in centrul activitatii sale clientul. Astfel, investeste in mod constant in dezvoltarea produselor si serviciilor pe care le ofera, avand grija astfel sa ofere solutii cat mai moderne pentru acoperisuri.In anul 2013, RoofArt a lansat pe piata un produs performant, destinat invelirii locuintelor - tigla metalica Umbrella®. Aceasta se gaseste in prezent in doua variante:: are o lungime maxima de 12 module (4230 mm), este extrem de rezistenta la zgarieturi (gratie particulelor acrilice) si la razele ultraviolete, are proprietati anti-alunecare pentru siguranta in manevrare, isi pastreaza aspectul placut si calitatile la temperaturi de pana la 100 grade Celsius si este un produs ecologic, care nu polueaza mediul inconjurator;: are dimensiuni standard de 755 mm lungime si 1180 mm latime, se manevreaza foarte usor datorita greutatii reduse, are nevoie de un spatiu de depozitare si transport redus (aproximativ 180 metri patrati/palet) si se bucura de un aspect deosebit, datorita inovatiei sistemului de prindere, cu imbinarea perfecta a placilor fara a perfora suprafata tiglei cu suruburi.Compania ofera clientilor posibilitatea sa aleaga intre diferite tipuri de materie prima: acoperire mata sau lucioasa, grosimi ale foilor de tabla intre 0,47 si 0,53 mm, strat de zinc de minim 225 gr/mp si maxim 275 gr/mp.De asemenea, tigla metalica Umbrella® este certificata prin standarde europene, garantate de producator, si are o durata de exploatare de 60 de ani, garantie anticoroziune de 40 de ani si garantie pentru mentinerea culorii de 30 de ani.In productia sistemelor de invelitori, compania brasoveana utilizeaza materie prima furnizata de marele concern scandinav SSAB, recunoscut la nivel international pentru otelurile de calitate superioara pe care le creeaza, iar liniile de productie si utilajele profesionale folosite sunt de origine finlandeza (Samesor, Macring).In obtinerea celor mai bune rezultate, un rol deosebit de important il are si producatorul de tigla metalica. RoofArt ofera solutii complete pentru invelitori, ce contribuie semnificativ la reducerea posibilitatii aparitiei defectiunilor. Astfel, pe langa tigla metalica de inalta calitate, pune la dispozitie toate accesoriile care asigura ermetizarea acoperisului, de la foliile anticondens, la coame, dolii si racorduri de calcan. Montajul tiglei metalice Umbrella® se realizeaza facil, panourile fiind extrem de usor de manipulat (greutate mica, de aproximativ 5 kilograme pe metru patrat).Pentru a garanta acoperisuri durabile si moderne, RoofArt ofera consiliere si pentru serviciile de montaj acoperis din tigla metalica, acestea fiind realizate de specialisti cu vasta experienta.Clientii sunt sfatuiti ca, pentru a obtine un aspect uniform, sa opteze si pentru accesorii din acelasi material si in aceleasi nuante, in acest fel isi asigura si mentinerea valabilitatii garantiei primite de la producator.