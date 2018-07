Afla de ce radiatoarele din otel sunt alegerea romanilor informati

Diferente, avantaje si dezavantaje

prezinta o buna rezistenta la presiuni si temperaturi maxime (rezista foarte bine la temperaturi de pana la 100 de grade Celsius);

caloriferele din otel sunt usor de manevrat si de montat;

au cel mai bun raport putere termica/pret dintre cele trei categorii existente pe piata;

distribuie rapid caldura in interiorul casei datorita inertiei termice scazute;

pretul accesibil;

au un aspect care se incadreaza cu usurinta in decorul casei;

se incalzesc repede;

Recomandari calorifere

Cred ca esti de acord cu noi ca o parte foarte importanta a oricarei renovari sau constructii este sistemul de incalzire. Astfel, intrebarea "Ce radiator sa cumpar?" va fi inevitabil pe buzele tale. Daca vrei sa afli raspunsul, citeste mai departe.Principala deosebire dintre tipurile de calorifere existente pe piata este materialul din care sunt produse. Pe piata sunt disponibile trei tipuri de calorifere: din aluminiu, din fonta sau radiatoare din otel Dintre acestea cel mai bine vandut tip de calorifer este cel din otel. Acest fapt nu ar trebui sa surprinda pe nimeni datorita raportului calitate-pret remarcabil si al compatibilitatii ridicate cu centralele termice . Radiatoarele din otel se incalzesc repede si nu consuma energie timp de o jumatate de ora pentru a se incalzi, precum este cazul celor din fonta.Indiferent de solutia de incalzire aleasa, radiatoarele joaca un rol important in favoarea confortului tau. Acestea trebuie alese in functie de mai multe criterii, precum furnizorul produsului si alte aspecte detaliate mai jos.Ca orice produs, caloriferele din otel prezinta si mici dezavantaje, respectiv necesita tratarea apei care circula in interiorul sau. Tratarea apei din instalatiile de incalzire previne formarea depunerilor si aparitia fenomenelor corozive.Un alt aspect pe care iti recomandam sa nu-l neglijezi, este dimensiunea radiatorului. De asemenea, nu ignora garantia pe care ti-o ofera comerciantul. Intr-adevar, daca investesti intr-un produs de calitate, situatiile neplacute vor fi limitate, dar noi iti recomandam sa iei in calcul si eventualele reparatii.Desigur, furnizorul este un factor de decizie foarte important atunci cand luati in calcul o achizitie pentru o perioada indelungata. Producatorul Purmo, cel mai mare din Europa, are o gama larga de produse din care sa alegi. In Romania compania finlandeza este bine reprezentata pe piata de Kaldura.ro.De la radiatoare hygiene , pana la radiatoare decorative verticale sau la radiatoare decorative orizontale , Kaldura te ajuta sa-ti incalzesti casa, firma sau apartamentul conform nevoilor tale.Tot pe Kaldura.ro gasesti la preturi avantajoase si celelalte produse de care ai nevoie in montarea caloriferelor sau pentru mentenanta acestora, precum robineti pentru radiatoare sau solutiile necesare pentru tratarea apei din calorifere Achizitia caloriferelor pentru locuinta ta nu trebuie facuta la intamplare. O alegere buna te poate scuti de o multime de neplaceri pe termen lung. Bucura-te de confortul pe care il meriti - o temperatura placuta in casa si costuri de incalzire prietenoase cu buzunarele tale.