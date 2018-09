Apartamentele se mai ieftinesc in Bucuresti, dar preturile raman ridicate. In restul tarii sunt tot mai scumpe

In conditii normale de piata, activitatea de tranzactionare pe piata locuintelor tinde sa fie mai scazuta in august, fiind o perioada in care multi romani isi programeaza concediile, potrivit datelor publicate vineri de portalul Imobiliare.ro."In acest context, apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national (atat noi, cat si vechi) s-au ieftinit, potrivit indicelui Imobiliare.ro, cu 1,2% luna trecuta, de la 1.212 euro pe metru patrat util (la finele lui iulie), pana la 1.197 de euro pe metru patrat util", se arata in raport.Insa, tendinta de scadere nu a fost resimtita in toate marile orase ale tarii: dintre centrele regionale monitorizate constant doar doua au inregistrat scaderi de preturi in perioada analizata (cea mai notabila in Capitala), iar in celelalte au avut loc cresteri.In Bucuresti, pretentiile vanzatorilor de apartamente s-au diminuat cu 1,2% luna trecuta, de la 1.318 la 1.302 euro pe metru patrat util."Scaderi au fost consemnate pe ambele segmente de piata analizate: locuintele din blocurile vechi s-au depreciat insa mai putin, cu 0,6% mai exact (de la 1.239 la 1.231 euro pe metru patrat util), in vreme ce unitatile locative nou-construite au resimtit un declin de 2% in decurs de o luna (de la 1.374 la 1.346 de euro pe metru patrat util) ", se arata in comunicat.In Iasi a avut loc, cea mai mare crestere a pretului mediu solicitat de catre vanzatorii de apartamente. Astfel, in ultima luna de vara, pretentiile proprietarilor s-au majorat cu 2,9%, de la 1.016 la 1.045 de euro pe metru patrat."Desi ambele segmente de piata au consemnat cresteri in perioada analizata, amploarea variatiilor a fost diferita: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,9% (de la 1.010 la 1.019 euro pe metru patrat util), insa cele nou-construite s-au scumpit cu 4% (de la 1.018 la 1.059 de euro pe metru patrat util) ", se arata in comunicat.In Cluj-Napoca, asteptarile vanzatorilor de locuinte au crescut, la modul general, cu 0,9% pe parcursul lui august, ajungand la o medie de 1.525 de euro pe metru patrat util (fata de 1.511 euro pe metru patrat util la finele lunii precedente)."Apartamentele vechi s-au apreciat in acest rastimp cu 1% (de la 1.551 la 1.566 de euro pe ...citeste mai departe despre " Apartamentele se mai ieftinesc in Bucuresti, dar preturile raman ridicate. In restul tarii sunt tot mai scumpe " pe Ziare.com