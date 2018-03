Avertisment pentru romanii care vor sa isi ia un credit: Ratele la Prima Casa s-au majorat cu 10% intr-un an. Dobanzile vor continua sa creasca!

Mai mult, va avea acelasi succes ca si anul trecut, a declarat pentru Ziare.com Dragos Nichifor, Managing Partner la Bayer Credit.Potrivit acestuia, ratele celor care au facut anul trecut credit pentru programul Prima Casa sunt acum cu 10% mai mari."Presiunea lunara a unui client care ar face comparatie intre o suma luata anul trecut si aceeasi suma luata anul acesta este de 10% in plus la rata. Daca rata era 1.000 de lei anul trecut, acum este 1.100. Daca era 500 de lei, acum ar fi 550", a declarat analistul.El ne-a spus, insa, ca fondurile programului se vor termina in acest an la fel de repede ca si anul trecut."Pe partea de cereri pe care o simtim noi, in Bucuresti avem acelasi nivel sau chiar mai mare decat anul trecut. In schimb, am observat din banci ca exista totusi un recul, adica cererile globale sunt la un nivel usor mai redus fata de anul trecut, ceea ce inseamna ca fondurile se consuma mai incet. Dar, in acelasi timp, faptul ca sunt fonduri mai mici decat anul trecut ca volum imi sugereaza ca se vor termina cam in acelasi timp ca si anul trecut, adica iulie sau cel tarziu august", a precizat Dragos Nichifor.Potrivit acestuia, romanii nu s-au speriat de cresterea ratelor din ultimele luni. Asta pentru ca daca anul trecut, cand ROBOR-ul era la un minim istoric, nu erau interesati de un credit, ei nu stiu ca ratele erau mai mici decat acum si nu au cu ce compara."Nu s-au speriat pentru ca decizia nu sta neaparat in ROBOR, pentru ca daca un client isi face un calcul in acest moment, el vede rata 1.100 de lei si nu stie ca anul trecut a fost 1.000 de lei. Neavand cu ce compara, considera ca asta e normalitatea si isi face calculul doar daca merita sau nu merita", a subliniat Dragos Nichifor.Avertisment: Calculati atent inainte sa va angajati la un credit pe termen lungNici Ionut Dumitru , presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania, nu crede ca romanii vor fi reticenti in a contracta un credit prin programul Prima Casa, dar atrage insa atentia ca acestia trebuie sa isi faca inainte calcule foarte serioase."Este recomandabil pentru toti cei care vor sa contracteze un credit, nu doar pentru Prima Casa, sa isi faca niste calcule foarte serioase inainte. In primul rand, trebuie sa isi raspunda la intrebar ...citeste mai departe despre " Avertisment pentru romanii care vor sa isi ia un credit: Ratele la Prima Casa s-au majorat cu 10% intr-un an. Dobanzile vor continua sa creasca! " pe Ziare.com