Berlinul aproba inghetarea chiriilor timp de cinci ani

Problema cresterii chiriilor afecteaza intreaga tara, dar este extrem de acuta in capitala Berlin, unde chiriile s-au dublat in ultimul deceniu, in conditiile in care piata muncii infloritoare a atras un aflux de muncitori, ceea ce a pus presiuni asupra pietei imobiliare. Berlinezii critica activitatea unor companii imobiliare, precum Deutsche Wohnen si Vonovia, care au cumparat mii de cladiri, profitand de preturile mai scazute decat in alte capitale europene.Conform statisticilor, aproximativ 85% din berlinezi stau cu chirie, iar in ultimul deceniu in fiecare an se muta in oras alte aproximativ 40.000 de persoane.Katrin Lompscher, senator pentru dezvoltare urbana si locuinte in Berlin, a anuntat ca inghetarea chiriilor se va aplica retroactiv din 18 iunie - o masura care aparent impiedica firmele care inchiriaza locuinte sa majoreze chiriile inainte ca proiectul sa devina lege, probabil in ianuarie.Reglementarea adoptata marti nu se va aplica si locuintelor sociale, care sunt reglementate separat, sau noilor cladiri.Chiar daca chiriile in Berlin au crescut, ele sunt mult sub nivelul celor din Londra, Barcelona, Rotterdam, Milano si Paris. Un apartament cu doua camere in Berlin, intr-o zona la moda, Prenzlauer Berg, costa aproximativ 1.500 de euro pe luna, aproape jumatate fata de costul unui apartament similar in Primrose Hill din Londra.Actiunile Deutsche Wohnen, compania imobiliara cu portofolii masive in Berlin, au scazut marti cu 0,9%.In aprilie, zeci de mii de persoane au participat la marsuri de protest in mai multe orase din Germania, precum Munchen, Koln, Frankfurt si Berlin, fata de cresterea agresiva a chiriilor.Potrivit unui studiu recent realizat de firma de consultanta imobiliara CBRE Berlin si banca germana Berlin Hyp AG, pretul mediu al unei chirii in Berlin a trecut de 10 euro pe metru patrat pe luna.Din cele aproximativ doua milioane de apartamente cu chirie din Berlin, societatea Deutsche Wohnen detine 115.000 de apartamente, iar Vonovia detine 44.000 de apartamente.In 2018, Vonovia a majorat pretul mediu al chiriei cu 4,2%. Aceasta evolutie a preturilor este stimulata de popularitatea marilor orase din Germania, unde, atat germanii, cat si europenii, vin sa se instaleze cu zecile de mii in fieca