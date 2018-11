BNR a decis limitarea creditarii - care va fi impactul asupra pretului locuintelor anul acesta si in 2019

Multi dintre ei se gandesc ca, incepand cu 1 ianuarie 2019, cand noile norme BNR intra in vigoare, vor fi nevoiti sa se reorienteze catre o casa sau un apartament cu pret mai mic, chiar daca nu este ceea ce si-au dorit.De cealalta parte, dezvoltatorii imobiliari se tem ca piata va fi afectata puternic de masura Bancii Centrale, pentru ca numarul celor care isi vor cumpara locuinte va scadea.Cu toate acestea, expertii dau asigurari ca nu vom asista la o ieftinire a caselor sau apartamentelor anul viitor, insa preturile nici nu vor mai creste.Vreti un credit imobiliar? Cat primiti de la banca de la 1 ianuarieZiare.com a facut un calcul pentru a vedea ce suma pot imprumuta, incepand de anul viitor, cei care doresc un credit imobiliar.Potrivit noilor prevederi anuntate de BNR, da la 1 ianuarie, nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei. Rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte.Calculele noastre au fost facute pentru o persoana cu un venit net de 3.000 de lei. In acest caz, ea poate primi un credit ale carui rate lunare nu trebuie sa depaseasca 1.200 de lei in cazul in care mai are in proprietate o locuinta sau o rata de 1.350 de lei daca este prima locuinta achizitionata.Asadar, cei care vor sa apeleze la un imprumut prin programul Prima Casa primesc de la banca suma maxima de aproximativ 53.000 euro. Spre comparatie, in momentul de fata, o persoana cu un venit net de 3.000 de lei primeste in jur de 55.400 euro. Trebuie precizat ca dobanzile la acest tip de credit sunt asemenatoare la toate bancile, astfel ca toate va vor da cam aceeasi suma.In schimb, daca vreti sa apelati la un alt tip de credit pentru locuinta si aveti deja sau ati avut pe numele vostru un imobil proprietate personala, banca va va da mai putini bani. Iar aici suma primita difera de la banca la banca, in functie de dobanda perceputa.De exemplu, daca apelati la creditul Casa Mea de la BCR , la un venit net de 3.000 de lei veti primi 40.962 euro pe o perioada de 30 de ani. Trebuie insa sa achitati un avans minim de 15%.La ING , pentru un credit ipotecar vi se vor da 50.744 de euro, tot pe 30 de a ...citeste mai departe despre " BNR a decis limitarea creditarii - care va fi impactul asupra pretului locuintelor anul acesta si in 2019 " pe Ziare.com