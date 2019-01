Ce trebuie sa faci daca o butelie scapa gaze

(P)

Independenta fata de retelele publice de alimentare este un avantaj, desigur, insa necesitatea reincarcarii periodice reprezinta si o grija si in egala masura un risc.Anual au loc nenumarate deflagratii cauzate de scaparile de gaze soldate cu extrem de multe pierderi materiale si omenesti. De aceea, diviziile de pompieri din intreaga tara conduc periodic programe de educare a populatiei cu privire la masurile care trebuie luate in cazul existentei unei scapari de gaze.In acest sens, cele mai importante masuri pe care le pot lua toti detinatorii de astfel de butelii la domiciliu sector 2 sau de oriunde pe teritoriul tarii, sunt sa alimenteze doar la distribuitori autorizati, care pot verifica cu exactitatea presiunea gazului si etanseitatea buteliei, nu in statii GPL, chiar daca acestea din urma sunt ceva mai atractive din punct de vedere financiar.O alta alternativa ar fi apelarea unei firme specializate, care sa asigure si transportul, pe langa montare si verificare. In plus, orice butelie care prezinta defecte fizice, deformari sau semne de coroziune trebuie scoasa imediat din uz, iar utilizarea buteliilor se va face exclusiv in pozitie verticala.Daca totusi decidem sa ne ocupam singuri de montarea de butelii la domiciliu sector 3 al capitalei sau de zone mai izolate, iar in urma verificarii cu apa si sapun descoperim ca butelia scapa gaze, trebuie sa deschidem imediat geamurile pentru a aerisi, precum si sa apelam imediat organele abilitate sa actioneze in domeniu in cazul in care simpla inchidere a buteliei nu da rezultatele dorite.In acest sens, trebuie sa ne asiguram mereu ca garnitura buteliei se afla in stare buna si ca toate sigiliile sunt in regula inainte de a trece la montarea efectiva a buteliei, deoarece orice ezitare poate pune in pericol viata noastra si a celor dragi.