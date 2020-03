Clasicul calorifer din fonta - printre cele mai eficiente metode de incalzire a locuintei

(P)

Inertia termica mare. Aceasta se traduce prin faptul ca, odata incalzit, radiatorul va ceda imediat caldura camerei. Mai mult decat atat, se va raci foarte greu, iar spatiul va ramane pentru mult timp incalzit;

Daca le integrezi intr-o instalatie moderna, centrala va porni mai rar, si asta deoarece radiatoarele de acest tip se racesc mult mai greu decat cele realizate din alte materiale (otel sau aluminiu);

Au posibilitati nenumarate de personalizare din punct de vedere estetic (putand fi vopsite in orice culoare);

Aduc spatiilor in care sunt montate un aer vintage, foarte placut;

Sunt cele mai rezistente modele de radiatoare la socuri si zgarieturi.

Aceasta senzatie de siguranta nu se compara cu nimic. Pentru a o mentine cat mai mult timp, trebuie sa ai in vedere pastrarea constanta a unei temperaturi ideale in interiorul locuintei, iar cea mai buna metoda de a face asta este cu ajutorul unui calorifer din fonta eficient. Sigur, poate ca nu este un model care exceleaza la capitolul estetica, dar, cu siguranta, mentine cel mai mult caldura in camera si, pana la urma, nu asta ne dorim cel mai mult de la un radiator? In plus, daca incaperea este amenajata intr-un stil vintage, caloriferul din fonta se va integra perfect in decor.Aproape toata lumea fuge de clasicele calorifere din fonta, desi acestea sunt cele mai eficiente, putand fi folosite chiar si in instalatiile moderne. Cum este posibil acest lucru? Care sunt avantajele utilizarii unui radiator din fonta? Raspundem la cele doua intrebari in cele ce urmeaza.Daca ar fi sa rezumam in doar cateva cuvinte avantajele acestor tipuri de radiatoare, am spune astfel: caloriferele din fonta sunt ieftine si foarte eficiente!Simtim insa nevoia sa detaliem si sa aducem cateva argumente pentru a sustine afirmatia de mai sus. Vorbim, asadar, despre particularitatile pozitive ale radiatoarelor realizate din fonta:Desi stim cu totii cat este de important ca decorul interior sa fie cat mai deosebit, sa emane o atmosfera prietenoasa si primitoare, alegerea radiatoarelor trebuie facuta pe baza altor principii, cum ar fi functionalitatea si inertia termica. Mai mult decat atat, nu trebuie sa uitam nici de pret.A gasi o companie care comercializeaza produse de cea mai buna calitate, la cele mai avantajoase preturi, poate fi destul de dificil. Cu toate acestea, pe piata de specialitate autohtona exista un magazin din care clientii cumpara de fiecare data cu placere datorita celor doua caracteristici mentionate mai sus.Pretul unui serviciu sau al unui produs se numara printre primele aspecte de care clientii se intereseaza de obicei, urmat indeaproape de calitate si de specificatiile tehnice.Intelegand toate aceste nevoi, magazinul online Utilul le pune la dispozitie clientilor una dintre cele mai calitative game de calorifere din fonta la preturi accesibile.Produsele regasite in aceasta categorie sunt realizate cu ajutorul celor mai noi tehnologii, din materiale de o calitate ireprosabila, testate riguros inainte de a fi incluse in ciclul de productie.Asadar, oricine este in cautarea unor calorifere din fonta, care sa pastreze o atmosfera calda, primitoare si intima, pentru o lunga perioada de timp, este sfatuit sa arunce o privire pe utilul.ro si sa descopere toate modelele disponibile.