Dezumidificatorul - primul pas pentru o casa mai confortabila

folosirea de vopsele si solutii antiigrasie si antiumezeala pentru pereti;

evitarea uscarii rufelor in casa;

achizitia unei hote performante;

aerisirea camerelor, inclusiv a baii

foloseste-te de plante pentru a controla mai bine umiditatea

lasa usile deschise pentru o mai buna circulare a aerului

Daca locuiesti intr-o casa in care elementele de constructie nu sunt de cea mai buna calitate, iar aparatul de aer conditionat nu se afla pe lista ta de prioritati, poti imbunatati confortul cu ajutorul unui dezumidificator. Compact si accesibil, acesta este extraordinar de util pe timp de vara, insa si pe timp de iarna te poate ajuta sa mentii o casa in conditii optime. Dezumidificatorul este poate chiar mai util in timpul sezonului rece , cand ventilatia casei este redusa, iar aburii degajati de gatit, dusuri si calcatul rufelor sunt prezenti in cantitate mai mare. Specialistii au estimat ca 12 litri de vapori sunt emanati zilnic intr-o casa obisnuita. Cumulat cu lipsa unei aerisiri adecvate, urmarile pot deveni vizibile in scurt timp.In sezonul rece, geamurile acumuleaza condens, transpiri mai des, iar daca ai afectiuni respiratorii, efectele acestora sunt mult mai pregnante. Un motiv frecvent al celui din urma exemplu este formarea mucegaiului, o aparitie deloc placuta in orice casa. Bineinteles ca poti recurge la solutii de indepartare a mucegaiului, insa utilizarea excesiva poate dauna pe termen lung. De aceea, ideea ca e mai bine sa previi, decat sa tratezi se aplica si in cazul umiditatii din propria casa.Astfel, utilizarea unui dezumidificator se dovedeste a fi utila pentru orice scenariu in care sunt implicati vaporii de apa: condens, alergii, eczeme sau crize de astm.Daca ai deja un aparat de aer conditionat, sunt sanse foarte mari ca acesta sa aiba deja incorporat o functie de dezumidificare. Majoritatea aparatelor de climatizare indica aceasta functie prin simbolul unui strop de apa, de cele mai multe ori plasat pe telecomanda.Mai departe, poti lua masuri pentru a pastra o umiditate optima, intre 30% si 60% prin urmatorii pasi:Pentru a te asigura ca umiditatea se afla in conditiile optime amintite mai sus, ai nevoie de un higrometru. Din fericire, acesta este deja inclus in mai multe clase de produse, precum termometrele digitale, dezumidificatoarele, chiar si in accesoriile smart pe care le poti conecta la smartphone.S-a constatat ca expunerea indelungata la umiditate poate duce la dureri frecvente de cap, oboseala si lipsa de concentrare, pe langa alergii si crize de astm. De aceea, folosirea unui dezumidificator, in orice forma iti este mai convenabila devine obligatorie, mai ales ca sezonul cald este pe sfarsite si ne pregatim de venirea iernii.Tu cum tii sub control nivelul de umiditate din casa ta?