Familia lui Cristian Borcea, la un pas de a ridica blocuri cu 14 etaje pe malul Lacului Tei. Iata ce ii mai lipseste

Administratia Firea a postat in dezbatere publica inca de pe 26 februarie un proiect de hotarare de Consiliu General prin care sa modifice Planul Urbanistic Zonal (PUZ) de la numarul 5A de pe Soseaua Petricani.Cu alte cuvinte, administratia Firea vrea sa le ceara consilierilor generali girul pentru a permite unor oameni de afaceri - printre care Elena Borcea si Violeta Calin (mama si sora lui Cristian Borcea - n.red.) - sa construiasca, la 30 de metri de malul Lacului Tei, mai multe blocuri inalte. Fiecare dintre aceste blocuri ar urma sa aiba - potrivit documentatiei de urbanism postata in dezbatere publica - doua subsoluri si 14 etaje. Amplasarea propusa pentru viitoarele blocuri turn se poate vedea in plansa alaturata.Informatia a fost anuntata, in premiera, de Hotnews. Mai multe detalii privind proiectul care va pregati, din punct de vedere urbanistic, ridicarea blocurilor turn puteti afla fie accesand site-ul PMB, fie citind integral pe Ziare.com proiectul lansat in dezbatare publica:Reamintim ca omul de afaceri Cristian Borcea a fost condamnat in doua dosare la o pedeapsa totala de 7 ani si 6 luni, pentru fapte de coruptie. A fost inchis de doua ori. In prezent e in libertate.In plus, din documentele consultate de Ziare.com reiese ca numele Violetei Calin a aparut alaturi de al fratelui ei, Cristian Borcea, intr-un dosar de coruptie in care a fost cercetat si fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu.Proiectul care ar permite familiei Borcea sa construiasca blocuri cu 14 etaje aproape de malul Lacului Tei va ramane in dezbatere publica pana pe 30 martie.Dupa incheierea acestei perioade, Gabriela Firea va putea pune pe ordinea de zi a oricarei sedinte de Consiliu General proiectul de hotarare, cerandu-le consilierilor sa il gireze prin vot.Dupa cum a explicat anterior pentru Ziare.com consilierul general Ana Ciceala (USR), de regula, proiectele de PUZ-uri controversate nu sunt adoptate din prima de Consiliul General. Dimpotriva, de cele mai multe ori, consilierii le resping prin vot. Dar Gabriela Firea continua sa repuna proiectele pe ordinea de zi, iar si iar. Pana cand, fara vreo explicatie, majoritatea consilierilor decide sa aprobe acele proiecte controversate.Ramane sa vedem daca acest tipar se va repeta si in cazul proiectului d ...citeste mai departe despre " Familia lui Cristian Borcea, la un pas de a ridica blocuri cu 14 etaje pe malul Lacului Tei. Iata ce ii mai lipseste " pe Ziare.com