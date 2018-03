Imposibil de construit in legalitate: 4 muncitori si 13 specialisti atestati pentru o casa

Am mai discutat despre faptul ca pentru a putea construi o casa cu parter si etaj, la acest moment, iti sunt necesari patru muncitori si 13 specialisti: proiectant arhitectura, proiectant structura, proiectant instalatii, verificatori de proiecte pe domeniile mai inainte mentionate, uneori expert tehnic, auditori energetici, apoi in executie diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia, sef de santier, responsabil cu controlul calitatii si peste toti acestia un inspector de la Inspectoratul de Stat in Constructii Apoi, mai vin si alte institutii ale statului si mai cer responsabil cu protectia muncii si responsabil cu prevenirea si stingerea incendiilor. Mai nou se pare ca unii se gandesc si la un inspector privind egalitatea de sanse, ca poate or fi doamne emancipate interesate sa care sacii de ciment prin santierele patriei.Iar acest lucru o spunem chiar noi, specialistii, deoarece numarul mare de responsabili duce in cele din urma la o mare iresponsabilitate.Cu cat ai mai multi responsabili pe o situatie, cu atat mai mult fiecare traieste cu impresia ca vina se poate imparti la mai multi, ceea ce nu este adevarat.Fiecare dintre ei, facand parte dintr-o multime, se simte mai putin responsabil si accepta mai usor lucrurile pentru simplul motiv ca altii zece au facut-o deja.Asta desi legislatia din Romania prevede foarte clar ca ar trebui sa existe diferentieri in sistemul de calitate, in functie de categoria de importanta a obiectivului.Insa, desi legea spune astfel, cei care au facut legislatia secundara, ordinele emise de minister si hotararile de guvern, au avut grija ca lucrurile sa nu stea in forma simplificata: in Romania ca sa faci o casa ai parte de aceeasi birocratie ca si in cazul unei autostrazi... Si cum autostrazi nu se pot face, de ce am face case?Ce se intampla in realitateIn realitate nu exista suficienti specialisti ca sa acopere aceasta aparenta nevoie legala si atunci sistemul nu se mai aplica aproape deloc.De fapt, nici nu ar avea cum: sunt judete in care exista o aglomerare de specialisti atestati, cum ar fi zona Bucuresti-Ilfov, si exista judete in care nu exista decat unul sau doi specialisti.Am sa va dau si cateva exemple.La Arad toate lucrarile de instalati ...citeste mai departe despre " Imposibil de construit in legalitate: 4 muncitori si 13 specialisti atestati pentru o casa " pe Ziare.com