In vreme de criza, casa ta devine cel mai sigur loc. Iata cum o poti imbunatati pentru a te simti mai bine alaturi de cei dragi

Iata cateva idei pentru a-ti tansforma casa intr-un loc ideal atunci cand trebuie sa practici autoizolarea si distantarea sociala:Daca ai copii, cel mai probabil stii cat de importanta este curtea din spate pentru cei mici. Atunci cand trebuie sa stea departe de parcuri si nu merg la scoala sau la gradinita, trebuie sa isi consume energia acasa si sa continue sa invete.Odata ce se incalzeste vremea, trebuie sa te ocupi de amenajarea curtii si sa o pregatesti pentru copiii tai. Daca nu vrei sa faci drumuri la magazine, poti sa comanzi leagane, mobilier potrivit pentru copiii mai mici si multe alte accesorii. Incurajeaza-le entuziasmul si ajuta-i sa se obisnuiasca cu joaca departe de prietenii lor.De asemenea, pentru tine si ceilalti adulti din familie, serile petrecute in aer liber la terasa trebuie inlocuite cu cine savurate impreuna in curte sau povesti in jurul focului.Pentru a crea o ambianta placuta, dar si pentru a te simti in siguranta, alege iluminat inteligent exterior . Daca schimbarile care apar la nivelul societatii te obliga sa stai departe de oras, profita de timpul pe care il poti recupera alaturi de familie si redescopera bucuria de a fi acasa.Daca esti un impatimit al antrenamentelor, trebuie sa tii minte ca pe toata perioada starii de urgenta, salile de fitness si multe alte localuri precum restaurantele sau saloanele de infrumusetare vor ramane inchise.Din acest motiv, trebuie sa gasesti solutia potrivita pentru tine si familia ta pentru a ramane in forma. Cel mai simplu ar fi sa iti transformi garajul in sala de fitness. Daca nu ai piese esentiale de echipament acasa, le poti comanda online de la magazinele de specialitate. De la weightlifting pana la sarit coarda, aceste activitati pot fi intreprinse si intr-un spatiu impovizat.Exercitiile fizice te vor ajuta sa iti pastrezi mintea limpede si vor incuraja organismul sa produca endorfine, hormonii responsabili cu senzatia de placere. Daca nu ai un garaj, curtea casei este perfecta pentru sport. Mai ales in zilele insorite si calde, ar fi pacat sa uiti de rutina care te tine in forma.Un plan B este recomandat daca vrei sa fii pregatit pentru cele mai pesimiste scenarii. Penele de curent sau de apa pot aparea in cele mai nepotrivite momente, iar atunci cand intreaga lume se afla intr-o criza, merita sa fii cu un pas inainte. Panourile solare si generatoarele sunt cele mai bune solutii pentru a deveni autonom. Daca nu ai apucat inca sa investesti in astfel de achizitii pentru casa ta, acesta poate fi momentul potrivit.Trebuie sa stii ca vei avea nevoie de sume considerabile. Totusi, poti opta pentru panouri care au ca scop incalzirea apei, acestea fiind mai ieftine. In schimb, panourile fotovoltaice pentru acoperis au preturi mult mai mari. Daca ai posibilitatea, opteaza cat mai repede pentru astfel de solutii si stai linistit in cazul unei crize majore care iti poate lasa orasul sau cartierul fara curent.In vreme de criza trebuie sa te adaptezi unui nou stil de viata, iar toate actiunile tale trebuie sa se concentreze pe binele familiei si al comunitatii tale.Respecta indicatiile specialistilor si nu trece cu vederea un posibil pericol. Transforma-ti casa in locul tau preferat si ajuta-ti familia sa se simta relaxata si in siguranta.