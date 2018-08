Inainte de venirea studentilor, s-au scumpit chiriile. Iata preturile din Bucuresti, Cluj sau Timisoara

In vara anului trecut, chiria medie ceruta era de 228 de euro, potrivit datelor publicate joi de Imobiliare.ro.Avansul vine in contextul in care, in centrele universitare, cererea pe piata inchirierilor de apartamente a inceput deja sa creasca inca din perioada de vara, inainte ca studentii sa inceapa noul an scolar.In Bucuresti, cei interesati pot gasi, insa, si oferte mai accesibile: o garsoniera in vila, de 40 de metri patrati utili, poate fi inchiriata, spre exemplu, cu 200 de euro pe luna in zona 13 septembrie."Un apartament cu doua camere, pe de alta parte, costa acum 350 de euro pe luna, in medie - o crestere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 321 de euro pe luna.Pe Imobiliare.ro, insa, studentii pot gasi si oferte mai convenabile: in cartierul Drumul Taberei, spre exemplu, un apartament mobilat si utilat costa 260 de euro pe luna", se arata in comunicat.In ultimele 12 luni, pretentiile proprietarilor de locuinte cu trei camere au ramas la aproximativ acelasi nivel, respectiv 400 de euro pe lun, fata de 404 euro pe luna in vara anului trecut.In Rahova, zona Petre Ispirescu, o locuinta de 70 de metri patrati utili are un pret cerut de 300 de euro pe luna.In Cluj-Napoca, bugetul mediu necesar pentru inchirierea unei garsoniere a ajuns la 250 de euro pe luna in vara acestui an, un avans considerabil fata de media de 220 de euro pe luna consemnata in 2017."Asteptarile proprietarilor s-au majorat si pe segmentul apartamentelor cu doua camere, care au ajuns la un nivel de 380-390 de euro pe luna, fata de 360 de euro pe luna in iunie anul trecut. In Manastur, o locuinta bicamerala cu o suprafata de 50 de metri patrati utili are un pret cerut de 300 de euro pe luna", se arata in comunicat.In Timisoara, suma necesara pentru inchirierea unei garsoniere a ajuns, in vara lui 2018, la 185-190 de euro pe luna, in crestere de la 171 de euro pe luna in urma cu 12 luni.In zona Complex Studentesc, o locuinta monocamerala cu o suprafata de 17 metri patrati utili este listata pe portal la un pret de 125 de euro pe luna. Un apartament cu doua camere poate fi inchiriat, in medie, cu 300 de euro pe luna in Timisoara, fata de 278 de euro pe luna anul trecut.In Iasi, chiria medie solicitata pentru o garsoniera a ajuns la 200 ...citeste mai departe despre " Inainte de venirea studentilor, s-au scumpit chiriile. Iata preturile din Bucuresti, Cluj sau Timisoara " pe Ziare.com