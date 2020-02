Incepe programul Prima Casa 2020. Cati bani sunt alocati si care sunt bancile participante

In ceea ce priveste conditiile de garantare din partea statului, Fondul de Garantare subliniaza ca sunt aceleasi ca pana acum. 14 banci participa in acest an la programul Prima Casa."Programul Prima Casa 2020 beneficiaza de aceleasi conditii de garantare din partea statului roman, in favoarea finantarilor acordate de catre cele 14 banci participante in program: BRD -GSG, BCR CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca , Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Leumi Bank si Intesa Sanpaolo Bank", se arata intr-un comunicat al Fondului transmis Ziare.com.Fondul de Garantare mai anunta ca alocarea plafonului total intre finantatorii participanti in Programul Prima Casa a fost realizata cu aplicarea criteriilor si procedurii de evaluare a rezultatelor activitatii de creditare in cadrul programului, desfasurate de finantatori in anul 2019."Astfel, ponderea garantiilor acordate in anul precedent in favoarea fiecarei banci in totalul garantiilor acordate din plafonul alocat pentru acordarea de garantii in cadrul Programului Prima Casa in anul 2019, a determinat formularea unei propuneri de alocare corespunzatoare pentru anul 2020.Se asigura astfel implementarea unor criterii cantitative si calitative, menite sa optimizeze procesul de distribuire a plafonului, pentru a crea conditiile concurentiale necesare accesarii intr-o masura cat mai mare a programului de catre beneficiari", se mai arata in comunicat.La finalul anului 2019, programul Prima Casa inregistra peste 260.000 de garantii si promisiuni de garantare, acordate pentru achizitionarea sau constructia de locuinte, pe intreg teritoriul Romaniei.Iata care sunt conditiile de eligibilitate si documentele necesare daca vreti sa achizitionati o locuinta prin programul Prima Casa.Citeste si:Orban da asigurari ca Prima Casa continua si in 2020: Cei de la PSD sunt nerusinati si lipsiti de respect!Ministrul Finantelor: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza, are plafon doua miliarde de lei si nu se opresteI.O. ...citeste mai departe despre " Incepe programul Prima Casa 2020. Cati bani sunt alocati si care sunt bancile participante " pe Ziare.com