Modificarile cerute de Teodorovici la Prima Casa au fost aprobate in comisia de buget

Raportul comisiei la acest proiect a fost aprobat cu 14 voturi "pentru" si o abtinere si urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, care este for decizional.Actul normativ prevede introducerea pragului de venit pentru beneficiarii programului, astfel ca, la data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului impreuna cu sotul sau sotia nu pot depasi valoarea de 4.500 lei, iar pentru familiile cu unul sau mai multi copii, la data solicitarii creditului garantat, veniturile nete lunare ale familiei nu pot depasi 7.000 lei.Deputatii din comisie au aprobat un amendament astfel incat la calculul acestor limite nu vor fi luate in considerare beneficiile de asistenta sociala primite de persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil, daca acestea duc la depasirea pragului de 4.500 de lei.Creditele destinate achizitiei de locuintelor pot fi garantate de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.Pentru creditele destinate achizitiei celorlalte categorii de locuinte procentul garantat de catre stat poate fi de maximum 40% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare.Creditele destinate achizitiei locuintelor de catre persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil pot fi garantate de catre stat in procent de 100%, au mai stabilit deputatii.Proiectul mai prevede reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata programului pentru familiile cu un singur copil si cu un punct procentual a ratei dobanzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai multi copii.Totodata, deputatii din comisie au stabilit reducerea cu doua puncte procentuale a ratei dobanzii creditului garantat pentru persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil.Toate beneficiile de asistenta sociala constituie venit si vor fi luate in calcul la analiza acordarii finantarilor.Proiectul mai prevede mandatarea pe langa Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si a Fondului Roman de Contragarantare in vederea emiterii de garantii in numele si in contul sta