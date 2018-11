Licitatia este organizata de Artmark Historical Estate, iar pretul estimat este intre 500.000 si 550.000 de euro.Casa se afla in Codlea si a fost construita intre anii 1905-1907. Gardul are "porti inalte care feresc de orice privire indiscreta, lasa sa se intrevada o resedinta impresionata, cu ferestre mari, barne si stalpi din lemn la vedere, cu aerul unei fortarete in miniatura".Casa are o suprafata utila de 450 de mp (D+P+M) si a fost restaurata complet, fiind conservate detaliile arhitecturale originale.Tamplaria din stejar a fost reconditionata, insa pentru un mai bun confort termic a fost adaugat inca un rand de ferestre din lemn stratificat. Usile si tocurile din lemn sunt, de asemenea, adaosuri moderne, replici de calitate ale elementelor originale. Doua randuri de grinzi paralele strabat, la o inaltime de 3,5 metri, tavanul casei.Terenul pe care se afla proprietatea are 1.826 de mp si este compus din doua parti distincte: o curte in buna masura pietruita, marginita de plante ornamentale, si o gradina terasata cu pomi fructiferi. Zonele sunt despartite prin ziduri masive care potenteaza aspectul de fortificatie al proprietatilor tipic sasesti.Citeste mai departe despre " O casa saseasca autentica din Tara Barsei a fost scoasa la licitatie de la 450.000 de euro " pe Ziare.com