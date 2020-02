Piata chiriilor: Bucurestiul ajunge din urma Clujul la preturi. Cat costa sa stai o luna intr-un apartament cu 2 camere

In ultimul trimestru din 2019, piata inchirierilor de apartamente a fost una destul de dinamica pentru final de an, potrivit celui mai recent raport de piata publicat de Analize Imobiliare si Imobiliare.ro."Astfel, preturile medii solicitate de catre proprietari au inregistrat variatii in mai multe centre regionale, dar si in alte resedinte de judet. In Bucuresti, spre exemplu, chiria medie solicitata pentru un apartament cu doua camere se situeaza acum la 420 de euro pe luna, in crestere de la 410 euro pe luna in al treilea trimestru al anului.Acelasi tip de locuinta (bicamerala, confort 1, din perioada 1980-2000, cu o suprafata utila de 50-60 de metri patrati) poate fi inchiriata, in Cluj-Napoca, tot cu 420 de euro pe luna, la fel ca in cele trei luni anterioare", se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Pe urmatoarele locuri in clasamentul celor mai mari chirii cerute pe segmentul apartamentelor cu doua camere se situeaza Timisoara si Brasov. Aici proprietarii solicita, in medie, 350 de euro pe luna (la fel ca trimestrul trecut).In ce priveste Iasiul, s-a inregistrat o scadere in acest rastimp: de la 350 de euro pe luna la 330 de euro."Aceeasi chirie medie, anume 330 de euro pe luna, este practicata si in Tulcea, in vreme ce, in Targu Mures, pretentiile proprietarilor ajung la 320 de euro pe luna. Interesant este ca in Constanta, pe de alta parte, un apartament cu doua camere poate fi inchiriat cu 300 de euro pe luna (la fel ca trimestrul trecut), orasul de la malul marii situandu-se la acelasi nivel de pret cu Ploiestiul", conform sursei citate.De asemenea, cresteri ale chiriei pentru doua camere au fost consemnate si in orasele cu cele mai ieftine apartamente de inchiriat."Exceptia de la regula este reprezentata de Resita, unde proprietarii cer tot 180 de euro pe luna, la fel ca in cele doua trimestre anterioare. Capitala Caras-Severinului a ramas, astfel, singura resedinta de judet unde un apartament cu doua camere poate fi inchiriat cu mai putin de 200 de euro pe luna.Pe de alta parte, aceasta este suma medie solicitata intr-o serie de resedinte de judet, precum: Targoviste, Satu Mare, Drobeta Turnu-Severin, Piatra Neamt, Baia Mare, Ramnicu Valcea, Slatina. Un nivel de pret apropiat, anume 210 euro pe luna, este valabil in Targu-Jiu", ...citeste mai departe despre " Piata chiriilor: Bucurestiul ajunge din urma Clujul la preturi. Cat costa sa stai o luna intr-un apartament cu 2 camere " pe Ziare.com