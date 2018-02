Piata imobiliara la inceput de an: apartamentele vechi se ieftinesc, cele noi se scumpesc

Tendinta de crestere resimtita in ianuarie 2018 a fost sustinuta "in mod exclusiv de segmentul locuintelor nou-construite, intrucat preturile apartamentelor vechi din marile centre regionale fie au stagnat, fie au consemnat scaderi. Acest fapt este o noutate deoarece pana in prezent apartamentele vechi au fost cele care au 'dat tonul' in materie de scumpiri", se arata intr-un comunicat Imobiliare.ro remis Ziare.comIn Bucuresti, pretul apartamentelor a crescut cu 0,64% in ianuarie 2018, de la 1.259 la 1.267 de euro pe metru patrat util, in timp ce pretul unui apartament vechi s-a mentinut constant la 1.187 de euro pe metru patrat. In cazul apartamentelor din noile ansambluri rezidentiale preturile au crescut cu 1,45%, de la 1.306 la 1.325 de euro pe metru patrat util.In Brasov, "pretul mediu cerut de vanzatori a crescut usor in prima luna a anului, cu 0,2%, mai exact, de la 1.007 la 1.009 euro pe metru patrat util. In vreme ce apartamentele vechi din oras s-au ieftinit cu 0,2% (de la 1.011 la 1.009 euro pe metru patrat), cele nou-construite s-au scumpit cu 1,51%, ajungand astfel la un nivel de pret similar cu cele dintai, respectiv 1.009 euro pe metru patrat util (fata de 994 de euro pe metru patrat util) ", se mai arata in comunicatul citat.Si la Cluj-Napoca pretul locuintelor noi a crescut usor, de la 1.457 la 1.463 de euro pe metru patrat util. Si aici apartamentele din blocurile vechi s-au ieftinit, de la 1.507 la 1.500 de euro pe metru patrat util. Casele noi s-au apreciat cu 1,43% in prima luna a acestui an, de la 1.399 la 1.419 euro pe metru patrat util.Constanta este singurul oras din marile centre regionale in care pretul mediu al apartamentelor a scazut usor in prima luna a acestui an, de la 1.095 la 1.091 de euro pe metru patrat util. "Aceasta evolutie singulara (...) se explica prin faptul ca (...) apartamentele vechi au inregistrat cea mai mare marja de scadere, respectiv 0,92% (de la 1.090 la 1.080 de euro pe metru patrat util) ", se mai arata in comunicat. In schimb, locuintele noi s-au scumpit usor si aici, de la 1.111 la 1.125 de euro pe metru patrat util.In Iasi la inceputul acestui an a fost consemnata, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, cea mai mare marja de crestere la nivel general: un plus de 1,95%, de la 974 la 993 de euro pe metru patrat. Daca pentru ap ...citeste mai departe despre " Piata imobiliara la inceput de an: apartamentele vechi se ieftinesc, cele noi se scumpesc " pe Ziare.com