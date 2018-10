Preturile apartamentelor, in crestere - vezi unde s-au scumpit cel mai mult locuintele

Capitala se situeaza pe primul loc in clasamentul lunar al cresterilor de pret. Vanzatorii si-au majorat pretentiile cu 1,3% in septembrie, ajungand, astfel, la un nivel de 1.319 euro pe metru patrat util (fata de 1.302 euro/mp la sfarsitul lui august) . Conform analizei Imobiliare.ro, interesanta este evolutia contrastanta a celor doua segmente de piata analizate. Daca apartamentele vechi s-au ieftinit in acest rastimp cu 0,7% (de la 1.231 la 1.222 euro/mp), cele noi s-au apreciat cu nu mai putin de 3% (de la 1.346 la 1.386 euro/mp).In Brasov, pretul mediu solicitat pentru apartamentele disponibile spre vanzare (indiferent de anul de constructie) s-a majorat usor in septembrie cu 0,3%, de la 1.062 la 1.065 euro/mp. In vreme ce locuintele vechi din oras s-au mentinut, practic, la acelasi nivel de pret (acestea au consemnat o scadere de doar 0,1%, de la 1.054 la 1.053 euro/mp), cele nou-construite s-au scumpit cu 0,9% (de la 1.085 la 1.095 euro/mp).In Cluj-Napoca, asteptarile vanzatorilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 0,4% in prima luna de toamna, de la 1.525 la 1.531 euro/mp. Si aici, locuintele din blocurile vechi s-au depreciat usor, respectiv cu 0,3% (de la 1.566 la 1.561 euro/mp) . Cele din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat un avans important, de 1,2% (de la o valoare de 1.483 euro/mp, pana la 1.501 euro/mp).In Constanta, preturile au inregistrat un avans de 0,6% in septembrie, pretentiile vanzatorilor de apartamente majorandu-se, per ansamblu, de la 1.141 la 1.148 euro/mp. Alaturi de Timisoara, Constanta este unul dintre cele doua mari centre regionale in care apartamentele vechi nu s-au ieftinit luna trecuta - acestea au consemnat, in schimb, o crestere de 0,5%, de la 1.138 la 1.144 euro/mp. In acelasi timp, locuintele nou-construite din oras s-au apreciat cu 1%, de la 1.150 la 1.162 euro/mp.In Iasi, pretul mediu solicitat pentru toate apartamentele disponibile pe piata, indiferent de anul de constructie, a cunoscut doar o variatie usoara in septembrie, un plus de 0,1%, de la 1.045 la 1.046 euro/mp. Aceasta aparenta stagnare ascunde, insa, evolutii importante pe cele doua segmente de piata analizate. Astfel, daca locuintele din blocurile vechi s-au ieftinit cu 2,5% (de la 1.019 la 994 euro/mp), ...citeste mai departe despre " Preturile apartamentelor, in crestere - vezi unde s-au scumpit cel mai mult locuintele " pe Ziare.com