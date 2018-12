Preturile locuintelor vor stagna in 2019, fondurile pentru Prima Casa scad, iar ROBOR nu va depasi 3,5% (studiu)

Potrivit respondentilor studiului, tabloul complet al pietei imobiliare din 2019 vine atat cu estimari pozitive, cat si cu recomandari de precautie in tranzactionari pentru agenti si clienti."Pe de alta parte, analistii estimeaza ca in 2019 preturile locuintelor vor stagna, eventual pot inregistra o usoara crestere, urmand ca pana in 2022, la nivelul marilor orase, acestea sa ajunga la valori mai mari, cu precadere in zonele cu potential crescut de dezvoltare economica", se arata in comunicat.Totodata, programul "Prima casa", cel mai important pilon de finantare in 2018, ar putea fi incetinit, urmand a beneficia de fonduri cu 25% mai mici, conform analizelor Fondului Monetar International ( FMI )."Mai mult, ROBOR - cel putin in cazul raportarii la un interval de 3 luni - nu va depasi nivelul de 3,5%. O tendinta interesanta in marile aglomerari urbane, care s-a remarcat in ultimele 12 luni si se va mentine si in viitor, este dezvoltarea unor proiecte rezidentiale cu potential in jurul centrelor de business", se arata in comunicat.Anul viitor, cumparatorii vor fi din ce in ce mai pretentiosi, iar atribute precum localizarea, seriozitatea si prestigiul dezvoltatorului sau conceptul de locuinta propus vor conta din ce in ce mai mult, considera directorul de marketing al Imobiliare.ro, Daniel Crainic."Vom vedea in marile orase primele livrari de locuinte din noua generatie, conceptele pregatite dupa criza. Bineinteles, vor exista diferente de la un oras la altul si probabil ca cel mai bine vor performa centrele regionale precum Timisoara, Cluj sau Iasi, dar si orase de dimensiuni medii care trec printr-o perioada buna, precum Sibiu, Oradea, Arad. Ne asteptam la un 2019 bun, cu o cerere sanatoasa si preturi in curs de stabilizare", a declarat Daniel Crainic.Specialistii considera ca cererea de locuinte este in continua crestere, fapt confirmat si de cresterea solicitarilor pentru autorizatii de construire - in primele sapte luni ale anului au fost eliberate 24.950 de autorizatii pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de primele sapte luni ale anului precedent, conform datelor oficiale ale Institutului National de Statis ...citeste mai departe despre " Preturile locuintelor vor stagna in 2019, fondurile pentru Prima Casa scad, iar ROBOR nu va depasi 3,5% (studiu) " pe Ziare.com