Prima Casa 2018: Dupa doua saptamani de la demararea programului s-a epuizat deja 5% din plafon

"In avanpremiera va pot spune ca programul a fost demarat pe data de 15 februarie si am epuizat pana acum deja 5% din plafonul pe 2018...De pe 15 februarie, primim cam 60-70 de dosare Prima Casa pe zi", a spus Alexandru Petrescu.Potrivit acestuia, timpul de prelucrare a unui dosar a scazut in medie la cinci zile, de la 21 de zile anul trecut.Alexandru Petrescu a mentionat ca exista o strategie ca Programul "Prima Casa" sa continue pana in 2021, anul acesta fiind alocati doua miliarde de lei pentru garantii, doua miliarde de lei in 2019, doua miliarde de lei in 2020 si 1,5 miliarde de lei in 2021.De asemenea, acesta a facut si cateva consideratii de ordin macroeconomic, aratand ca Romania are una dintre cele mai atragatoare economii europene din perspectiva potentialului investitional.Peste un sfert din PIB-ul tarii este generat de Bucuresti, iar distributia rezultatelor economice ale Romaniei plaseaza tara noastra, ca model de dezvoltare, undeva la mijloc, intre Ungaria, a carei capitala produce aproape jumatate din productia tarii, si Polonia, cota Varsoviei din PIB fiind de circa 20%."Credem ca pe termen mediu Romania va merge catre modelul polonez si nu cel ungar, ceea ce inseamna ca ne asteptam la o performanta considerabila din partea marilor orase regionale: Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov", a apreciat Petrescu.