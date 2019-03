Prima Casa 2019 s-a lansat azi. Desi Teodorovici voia sa-l faca "mai social", programul ramane ca in anii trecuti

"Programul Prima Casa 2019 beneficiaza de aceleasi conditii de acordare a garantiei statului roman pentru finantarile aprobate de bancile participante", se arata intr-un comunicat transmis de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).Programul va fi derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare: BRD -GSG, BCR CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca , Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Credit Agricole, Leumi Bank si Intesa Sanpaolo Bank.In acest an, vor fi alocate 2 miliarde de lei pentru romanii care doresc sa isi achizitioneze o locuinta prin Prima Casa.Anul trecut au fost acordate:20.423 garantii, in valoare totala de 1,9 miliarde de lei, cu o valoare medie a garantiei acordate de 94.000 lei, precum si7.160 promisiuni de garantare, in valoare totala de 800 de milioane de lei.De la lansarea programului in anul 2009 si pana la finalul lunii decembrie 2018, au fost acordate 267.752 de garantii si promisiuni de garantare, in valoare totala de 23,7 miliarde de lei, se mai arata in comunicat.Teodorovici voia sa modifice programul Prima Casa, pentru a fi mai socialMinistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luna trecuta ca programul Prima Casa va fi modificat pentru a fi "mai social"."Am prins ca plafon cam doua miliarde de lei in acest an pentru programul 'Prima Casa', deci el va continua, numai ca am spus ca discutiile acestea pe care le-am avut cu cei de la Banca Centrala au fost pentru a-l face mai social, mai indreptat catre zona sociala.Probabil ca pana la final de februarie vom avea forma propusa a fi modificata, dar nu se schimba aspecte esentiale. Nu. Finantarea exista, a fost bugetat, programul continua. Pana nu il modificam, va continua in aceeasi parametri. Pana la final de februarie o sa iesim, cred, cu o hotarare de guvern", a spus Eugen Teodorovici, la Antena3.Ministrul a precizat ca modificarile vor viza aspecte legate de suprafata casei sau de veniturile celor care vor sa il acceseze."Ma refer la suprafata casei, la persoanele cu venituri mai mici. Este un program social la urma urmei. Nu iti iei casa de 500 de metri patrati, prima casa, iti iei o casa pentru familie atat ca ...citeste mai departe despre " Prima Casa 2019 s-a lansat azi. Desi Teodorovici voia sa-l faca "mai social", programul ramane ca in anii trecuti " pe Ziare.com