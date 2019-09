"Prima Casa" vs "O familie, o casa" - sa iau credit acum sau sa astept noul program?

Mai exact, vor putea achizitiona o locuinta doar persoanele ale caror venituri lunare nete nu depasesc, individual, 4.500 de lei. Pentru familiile cu unul sau mai multi copii, limita veniturilor este de 7.000 de lei.Locuintele ce vor putea fi cumparate vor trebui sa aiba un pret de maximum 70.000 de euro, iar valoarea finantarii garantate este de cel mult 66.500 de euro. Totodata, avansul minim va trebui sa fie de cel putin 5% din pretul de achizitie sau cel de construire a locuintei.Analistii financiar bancari considera ca in cazul in care va fi adoptat in forma in care a fost lansat in dezbatere, noul program va ajuta persoanele cu venituri mici care doresc sa achizitioneze o locuinta, pentru ca nu va mai exista riscul ca fondurile sa se termine inainte ca ele sa aplice. Se va elimina astfel concurenta celor cu venituri mai mari.In rest, in cazul acestora, noul program nu va aduce mari schimbari fata de Prima Casa.Avantaje vor avea, in schimb, familiile cu copii, care vor beneficia de o reducere a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata programului.Noul program ii ajuta pe cei care chiar au nevoieAnalistul bancar Dragos Nichifor considera ca noul program propus de guvern ii va ajuta pe cei cu venituri mici, care de multe ori nu reuseau sa achizitioneze o locuinta prin Prima Casa, din cauza ca fondurile se epuizau mult prea repede.Astfel, prin programul "O familie, o casa" fondurile vor fi consumate mai greu, pentru ca cei care achizitionau locuinte cu ajutorul creditului guvernamental in orase mari nu o vor mai face si vor apela la creditele ipotecare."Din perspectiva mea, ce propune guvernul este in regula, in sensul ca restrictioneaza accesul la program catre cei care chiar au nevoie. Fondurile vor fi mai greu consumate, pentru ca vor disparea clientii din zonele urbanizate mari, gen Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, unde preturile sunt mult prea mari ca sa mai poti sa iei prin programul "O familie, o casa". Sau daca mai iei, iei in zone limitrofe, sau locatii cu suprafata mica, gen garsoniere sau cel mult apartament cu doua camere.Si atunci, daca pana acum programul Prima Casa era folosit de populatia din orasele mari, si aici se faceau volumele cele mai mari, acum trendul ar trebui sa se inverseze. Volumele sa ...citeste mai departe despre " "Prima Casa" vs "O familie, o casa" - sa iau credit acum sau sa astept noul program? " pe Ziare.com