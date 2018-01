Programul "Prima Casa" continua si in 2018. Guvernul a taiat insa un sfert din banii alocati

"Principalele schimbari vizeaza reducerea marjei maxime de dobanda de la 2,50% la 2%, in scopul uniformizarii nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finantari care pot fi acordate (...), eliminarea utilizarii valorii de reintregire a plafonului (revolving) pentru emiterea de garantii in anul 2018, clarificarea principiilor de realocare catre finantatori a rezervei ramase nealocate din plafonul anual, precum si simplificarea procedurii de radiere in situatia respingerii cererii de plata a creditului garantat in cadrul programului", se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.comDecizia de reducere a marjei maxime de dobanda de la 2,50% la 2% a fost luata pentru corelarea prevederilor privind costul total al finantarilor garantate pentru achizitia de locuinte cu cea pentru constructia de locuinte, urmarindu-se evitarea oricarei discriminare in acest sens.Actul normativ aprobat de Guvern include, de asemenea, o serie de masuri pentru simplificarea si evitarea birocratizarii excesive a procedurilor aplicate in cazul respingerii cererilor de plata."In astfel de situatii, sarcina de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor si a interdictiilor de instrainare si grevare prevazute de lege este preluata de FNGCIMM, anterior intrand in atributiile Ministerului Finantelor Publice.Odata cu preluarea acestor operatiuni la nivelul FNGCIMM, timpul de asteptare al finantatorilor/beneficiarilor pentru obtinerea acordurilor de radiere va fi astfel scurtat cu cel putin zece zile - avand in vedere ca tot in cadrul FNGCIMM sunt procesate cererile finantatorilor si se pregateste documentatia pentru acordurile de radiere - si va permite informatizarea procesului in conditii optime.In situatia respingerii cererilor de plata, FNGCIMM va fi mandatat sa-si exprime acordul in numele si in contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in vederea radierii ipotecii legale si a interdictiilor inscrise in cartea funciara a locuintei achizitionate/construite in cadrul programului 'Prima casa'", se mai arata in comunicatul Guvernului.Alte modificari aprobate de Executiv reglementeaza o serie de aspecte de ordin practic aplicabile situatiilor in care a fost finalizata ...citeste mai departe despre " Programul "Prima Casa" continua si in 2018. Guvernul a taiat insa un sfert din banii alocati " pe Ziare.com