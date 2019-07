Se mai scumpesc anul acesta apartamentele de vanzare in Bucuresti? Dar cele din Brasov, Cluj-Napoca sau Timisoara?

Expertii spun ca piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze pana la finele acestui an, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural.Cererea de locuinte in marile orase va ramane la un nivel ridicat, astfel ca dezvoltatorii vor continua investitiile in constructia de blocuri, se arata intr-o analiza recenta. Cat despre preturile apartamentelor de vanzare din Bucuresti si nu numai, acestea vor avea o crestere temperata, la fel ca in 2018.In Capitala si in marile orase, cererea in crestere de spatii de locuit va continua sa puna presiune pe oferta. Prin contrast, in zonele rurale, mare parte din investitii ar putea fi inghetate.Deficit de 1 milion de locuinteIn Romania, piata imobiliara rezidentiala este caracterizata, in continuare, de decalajul mare dintre cerere si oferta. Nici nu e de mirare, in conditiile in care deficitul de locuinte la nivel national depaseste un milion de unitati locative.Cererea de apartamente de vanzare in Bucuresti, dar si de case de vanzare in Iasi, Cluj, Timisoara, Sibiu sau Constanta va ramane la un nivel ridicat, se arata in analiza. Prin urmare, dezvoltatorii vor continua investitiile in constructia de blocuri, iar preturile vor urma aceeasi tendinta de crestere temperata inregistrata si in 2018, mai apreciaza expertii.Si cum in Romania forta de munca va continua sa migreze din mediul rural in marile orase, autoritatile intarzie sa ia masurile necesare pentru a atenua discrepantele dintre regiuni, nefiind facute investitii in zonele sarace, unde si salariile sunt foarte mici, atunci e de asteptat ca acest trend sa continue.Prin urmare, pe fondul cererii substantiale, este putin probabil ca dezvoltatorii sa reduca preturile.Pe fondul cresterii cursului euro, a scumpirii finantarii, a cresterii costurilor cu materialele de constructii si angajatii, cel mai probabil preturile vor continua sa urce cu cateva procente, insa intr-un ritm mult mai temperat comparativ cu anii trecuti. ...citeste mai departe despre " Se mai scumpesc anul acesta apartamentele de vanzare in Bucuresti? Dar cele din Brasov, Cluj-Napoca sau Timisoara? " pe Ziare.com