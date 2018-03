Semnal de alarma: Scumpirea locuintelor din Romania a depasit nivelul de alerta al UE

In plus, in tara exista o nevoie disperata de a construi locuinte, iar elitele profesionale "nu stiu ce se intampla in jurul lor si ce le impacteaza".Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, in cadrul evenimentului Imobiliare.ro au fost aduse in discutie mai multe probleme din domeniu.Florin Dragu, seful Serviciului de Monitorizare Riscuri Sistemice din cadrul BNR , a spus ca desi tendinta preturilor la locuintele din Romania a fost ascendenta si a depasit nivelul de alerta stabilit de UE, exista si tari care au avut majorari mai semnificative - de circa 10% - cum ar fi Cehia sau Ungaria.Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, a spus ca in Parlament se afla 4 initative legislative, insa "viteza de decizie politica este atat de mare", incat expertii in imobiliare afla anumite hotarari abia dupa ce acestea intra in vigoare."Din pacate, elitele profesionale din Romania nu stiu ce se intampla in jurul lor si ce le impacteaza, pentru ca viteza de decizie politica este atat de mare incat, eventual, afli abia dupa ce s-a luat o decizie politica ce anume contine aceasta. Nu stiu unde se mai regaseste reprezentarea noastra in contextul in care alesii nostri iau decizii despre noi, decizii despre care noi aflam ulterior. (...) Este foarte greu sa explici cand in Parlament ti se ofera ca timp de interventie un minut sau doar posibilitatea de a raspunde cu da sau nu. Atat reprezinta consultarea ta ca mediu de business atunci cand se decide despre tine", a declarat Danescu.O alta problema ridicata de specialisti a fost lipsa unei baze de date cu tranzactii imobiliare, ceea ce este un un obstacol important in urmarirea evolutiei preturilor proprietatilor rezidentiale, potrivit documentului citat.Constructiile de locuinteReferitor la constructiile de locuinte, Dorel Nita, coordonatorul departamentului de analize imobiliare al Imobiliare.ro, sustine ca acestea s-au situat sub nivelul celor de anul trecut sau celor din perioada 2008 - 2009."In continuare se construieste foarte putin. Exista, din punctul meu de vedere, o nevoie disperata de a construi locuinte", a subliniat Nita.Expertii arata, potrivit comunicatului, ca cea mai ridicata cerere de locuinte este in Bucuresti, insa in viitor si celelalte mari orase vor "avea un rol tot mai ...citeste mai departe despre " Semnal de alarma: Scumpirea locuintelor din Romania a depasit nivelul de alerta al UE " pe Ziare.com