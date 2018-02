Un nou sistem de Vanzare Online in domeniul Materialelor de Constructii prin care poti economisi sume importante, in ciuda tendintei de crestere a preturilor

Sa zicem ca tu ai un job sau o afacere din care evident iti castigi banii. Hotarasti sa iti amenajezi sau sa construiesti o casa sau un sediu nou de firma, poate o hala de productie pentru afacerea ta. Atunci incepe provocarea. Ai idee cati bani pierzi?In primul rand, incepi cautarea in piata Materialelor de Constructie prin depozite sau hypermarketuri de profil chiar si online, peste tot vezi preturi, oferte sau pachete atractive de produse si servicii. La prima vedere crezi ca esti norocos ca vei avea de unde alege.Pierzi timp foarte mult numai sa analizezi preturi, timp in care iti neglijezi activitatea ta de baza din care efectiv traiesti. Mai ceri si parerea "meseriasului" sau a constructorului care "stie" el de unde sa iti cumperi produsele.De cele mai multe ori unii dintre ei nu se multumesc cu manopera si mai vor si comision de la materiale, comision care se vede in pretul pe care clientul il plateste si care este evident mai mare decat daca si le procura singur.Cum functioneaza piata?Un alt aspect foarte important este calitatea produselor. Din cauza concurentei in comertul cu materiale de constructii, depozitele sau hypermarketurile au creat branduri proprii sau game ECO care aparent sunt bune la pret insa la o privire mai atenta vedem ca produsele sunt mai slabe calitativ, mai mici decat stasurile normale sau chiar mai subtiri. Nu iti poti da seama decat prin comparatie cu un produs CORECT.Am putea puncta si situatia in care incerci sa te duci direct la producator sa cumperi direct fara intermediari sau distribuitori care isi pun adaos. E clar ca in situatia asta cumperi MAI SCUMP.Un distribuitor sau un revanzator are discounturi la producatori, discounturi pe care tu ca si client final chiar daca ai o firma si cumperi pentru dezvoltarea ei, nu le ai, si o sa primesti un pret mai mare chiar daca te asteptai la un pret mai mic avand in vedere ca e producator.Sunt distribuitori care isi administreaza foarte bine cheltuielile de depozitare si transport si pot vinde cu preturi mai mici decat producatorul direct, dar si asa, cheltuielile cu stocurile unui depozit sunt intre 5%-17% iar in cazurile hypermarketurilor pot creste chiar si pana la 25%.Cu cat hypermarketul este mai mare, cu atat sunt mai multe cheltuieli si evident acestea se regasesc in pretul de la raft, sau intr-o calitate mai slaba.Pana acum am enumerat numai probleme si ne dam seama ca aceste lucruri vor fi si mai grave in acest ...citeste mai departe despre " Un nou sistem de Vanzare Online in domeniul Materialelor de Constructii prin care poti economisi sume importante, in ciuda tendintei de crestere a preturilor " pe Ziare.com