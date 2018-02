Vesti bune pentru cine vrea sa-si cumpere o locuinta: A fost lansat programul Prima Casa 2018

Anuntul a fost facut de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), care arata ca, in premiera, "alocarea plafonului total intre finantatorii participanti in Programul Prima Casa a fost realizata cu aplicarea criteriilor si procedurii de evaluare a activitatii desfasurate de finantatori in anul 2017, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul precedent".Astfel, precizeaza FNGCIMM intr-un comunicat, se asigura implementarea unui criteriu calitativ si optimizarea procesului de accesare a programului."De-a lungul celor zece ani de derulare, Programul Prima Casa a fost adaptat gradual la tendintele pietei si la nevoile consumatorilor, dovedindu-se astfel unul dintre cele mai de succes programe guvernamentale.Dintr-o perspectiva sociala, Programul Prima Casa a extins accesul la creditul ipotecar catre segmentul persoanelor tinere, cu varste pana in 35 de ani, cu efect direct in crearea unei premize de stabilitate pentru tanara generatie. Pentru a veni in intampinarea beneficiarilor, FNGCIMM a demarat in cursul anului trecut implementarea unor proiecte destinate simplificarii procesului de analiza si facilitarii accesului la informatii direct din site-ul institutiei", a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al FNGCIMM.In acest an, programul Prima Casa va fi derulat prin intermediul urmatoarelor banci finantatoare: Bancpost , Banca Comerciala Romana, BRD - Groupe Societe Generale CEC Bank, Credit Agricole Bank Romania, Garanti Bank, ING Bank, Leumi Bank Romania, Marfin Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank , Raifeissen Bank, Banca Romaneasca Banca Transilvania , Unicredit Bank."Noua strategie de alocare a plafoanelor se aliniaza cu reducerea graduala a interventiei statului in procesul de creditare ipotecara prin garantare, anuntata prin Strategia Programului Prima Casa 2017-2020, in contextul dezvoltarii pietei creditului ipotecar si a cresterii accesului populatiei la produsele standard ale bancilor", se mai arata in comunicat.Citeste si:Programul "Prima Casa" continua si in 2018. Guvernul a taiat insa un sfert din banii alocatiPNL acuza Guvernul ca ingroapa programul Prima Casa. Fata de 2017, Executivul a taiat un sfert din banii alocati ...citeste mai departe despre " Vesti bune pentru cine vrea sa-si cumpere o locuinta: A fost lansat programul Prima Casa 2018 " pe Ziare.com