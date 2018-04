CEC Bank elimina comisioanele de retragere numerar efectuate in Romania si pe teritoriul UE

Conform sursei citate, aceasta masura, in vigoarea din 2 aprilie a.c. vizeaza actualele conturi de card cu unul sau mai multe carduri de debit atasate, cu exceptia cardurilor de debit Premium, se arata intr-un comunicat al bancii remis marti AGERPRES."Prin acest demers, CEC Bank continua politica de sustinere a clientilor persoane fizice si vine in intampinarea acestora cu una dintre cele mai competitive oferte de pe segmentul cardurilor de debit", a declarat Radu Ghetea, presedinte - director general CEC Bank.CEC Bank a inregistrat, dupa primele noua luni din 2017, un profit brut de circa 203,9 milioane lei.Cu o valoare totala neta a bilantului de 28.595,9 milioane lei la 30 septembrie 2017, in crestere cu 1,54% fata de sfarsitul anului 2016, CEC Bank a reusit sa isi majoreze cota de piata de la 7,16% din total active bancare la data de 31 decembrie 2016 la 7,23% la data de 30 iunie 2017, ocupand pozitia a saptea in topul bancilor din sistemul bancar romanesc.