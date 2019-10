Comisia Europeana a aprobat recapitalizarea CEC Bank

Comisia a constatat ca recapitalizarea va fi realizata in conditiile pietei si, prin urmare, nu implica niciun ajutor de stat in favoarea bancii in sensul normelor UE.CEC Bank este in prezent a saptea banca din Romania fiind detinuta integral de statul roman din 1864."Tratatul UE este neutru in ceea ce priveste proprietatea publica/privata. Am constatat ca Guvernul roman, in calitate de unic proprietar al CEC Bank, urma sa efectueze o injectie de capital in banca in aceleasi conditii pe care le-ar accepta un operator privat in economia de piata. Prin urmare, am concluzionat ca recapitalizarea bancii nu a implicat ajutor de stat in sensul normelor noastre", a declarat comisarul responsabil cu politica in domeniul concurentei, Margrethe Vestager.In luna octombrie 2019, Romania a notificat Comisiei intentia sa de a recapitaliza CEC Bank, care este detinuta de stat. Recapitalizarea are drept obiectiv sa consolideze capacitatea de creditare a bancii, tinand seama, in special, de potentialul pietei interne si sa initieze o perfectionare substantiala a sistemelor informatice ale bancii astfel incat aceasta sa continue sa ofere servicii clientilor sai, sa isi imbunatateasca eficienta si sa reduca riscul operational. De asemenea, Romania a prezentat Comisiei planul de afaceri al acestei banci pentru perioada 20192023.In conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, daca un stat membru intervine in aceleasi conditii in care ar interveni un investitor privat si este remunerat pentru riscul asumat intr-un mod pe care l-ar accepta un investitor privat, o astfel de interventie nu constituie ajutor de stat.Evaluarea de catre Comisie a planului de afaceri prezentat de Romania a aratat ca injectia de capital in valoare de 200 de milioane euro in CEC Bank ar genera un randament al investitiei pentru statul roman (in calitate de actionar unic al bancii), in conformitate cu conditiile pietei. Planul de afaceri prevede, mai ales, o sporire a activitatilor de creditare si a cotei pe piata a depozitelor, o mai mare eficienta si niveluri solide de capital.Pe aceasta baza, Comisia a putut concluziona ca recapitalizarea CEC Bank de catre Romania urma sa fie realizata in conditii pe care le-ar accepta un investitor privat si ca masura nu a implicat, asadar, niciun ajutor de stat in favoarea CEC Bank in sensul normelor UE.La inceputul acestei luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, estima ca o decizie din partea Comisiei Europene privind capitalizarea CEC Bank ar putea fi luata la finalul lunii octombrie, pana la predarea mandatului actualei Comisii."Acolo sunt regulile de ajutor de stat care trebuie sa se asigure ca statul nu distorsioneaza concurenta prin banii pe care ii ofera companiei. Dar la regulile de ajutor de stat politistul nu suntem noi, e Comisia Europeana. Pe ajutor de stat noi suntem un consilier al Guvenului, il ajutam sa respecte regulile Uniunii. Capitalizarea CEC Bank nu o decidem noi, o decide Comisia. Decizia ne asteptam sa fie luata spre sfarsitul lunii, pana la predarea mandatului actualei Comisii", a declarat Chiritoiu la momentul respectiv.In luna mai a acestui an, ministrul demis al Finantelor, Eugen Teodorovici, anunta ca institutia pe care o conduce va transfera catre CEC o suma de 900 de milioane de lei pentru capitalizarea institutiei imediat ce va primi acceptul Comisiei Europene."Noi am prins in bugetul pe 2019 undeva la 900 de milioane de lei pentru a capitaliza aceasta banca romaneasca (CEC, n.r.) si deja Ministerul Finantelor a trimis Comisiei Europene solicitarea pentru acceptul acestei capitalizari. Imediat ce acest accept vine de la Comisie, Ministerul de Finante transfera aceasta suma catre CEC pentru a creste activitatea CEC in piata", a precizat Eugen Teodorovici in 14 mai.