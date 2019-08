Avantajele mersului cu trenul in Grecia

Ce aduce nou? Calatorii pe distante lungi beneficiaza de vagoane care au in dotare sisteme de climatizare, care ajuta foarte mult pe timpul caniculei, prize la fiecare rand de scaune, pentru a putea folosi laptopul si alte device-uri pe toata durata calatoriei.Un alt beneficiu este serviciul de WI-Fi gratuit, fara a mai fi nevoit sa recurgi la datele mobile; toate acestea se pot intampla la o viteza de deplasare de 140 km/h.Pentru ca suntem inca in programul de vara, care se prelungeste atat in luna septembrie, reamintim programul special pe care CFR l-a implementat inca din 2018, si anume, calatoriile cu trenul pana la mare in Grecia.Programul a inregistrat un adevarat succes inca de la inceput, o mare parte a turistilor preferand acest timp de transport in detrimentul autocarului sau al autoturismului personal.● Pretul pe care un calator este nevoit sa il plateasca pentru o cursa pana in Salonic, Grecia, incepe de la 44 de euro la clasa a 2-a, iar cursa dureaza aproximativ 17 ore.● Biletele de tren se pot achizitiona online, puteti verifica Mersul Trenurilor la zi pe site-urile specializate.● Calatorii care aleg aceasta varianta de transport spun ca ajung la destinatie odihniti si relaxati, cursa fiind placuta, pe toata durata calatoriei avand diferite activitati: pot citi in liniste, pot naviga pe internet sau se pot uita la filme, pot conversa oricat doresc; si toate acestea fara a fi nevoie de atentie la drum, concentrare la trafic si stres.Trenul catre Salonic pleaca o singura data pe saptamana, mai exact vinerea, din Gara de Nord, iar garnitura se schimba la Ruse, granita cu Bulgaria. Distanta pe care o parcurgeti este de 750 de kilometri, iar ca durata petreceti in tren 17 ore. Aceasta cursa este speciala, avand loc pe tot parcursul verii.In viitorul apropiat CFR doreste sa introduca vagoane speciale ce ofera servicii pentru persoane cu dezabilitati, pentru cei care doresc sa isi transporte cu ei obiecte necesare practicarii diferitelor sporturi acvatice, biciclete; de asemenea, un vagon tip restaurant, bar si multe altele servicii care sa ofere o calatorie moderna.Un alt plus pe care l-ar putea aduce pe viitor - si aici vorbim de durata unei calatorii - este reprezentat de introducerea unor vagoane noi care pot atinge viteza de pana la 160 km/ora. Astfel, pe langa turistii care deja au ales calatoria cu trenul, se va tinti si un public nou care momentan prefera masina. Toate acestea la preturi foarte bune, competitive cu cele ale autoturismului propriu.