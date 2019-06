Autoritati: CFR nu se mai poate plange de lipsa banilor pentru reabilitarea caii ferate

Reprezentantul Ministerului Transporturilor a facut aceste afirmatii ca reactie la declaratiile presedintelui onorific al Club Feroviar, Octavian Udriste, care a acuzat starea invechita a infrastructurii feroviare din Romania.Dragos Titea a sustinut, in context, ca actualul Guvern "a auzit strigatul de disperare al membrilor comunitatii feroviare romanesti", astfel ca Ministerul Transporturilor a alocat in prezent sistemului feroviar cei mai multi bani."Este onorant sa vorbesc dupa dumneavoastra, domnule Udriste. Spuneati ca strigatul dumneavoastra catre autoritati sa fie auzit. Sa stiti ca a fost auzit, iar anul acesta pot sa va spun ca la nivelul Guvernului condus de Viorica Dancila, al Ministerului Transportului, al domnului Cuc (Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, n.r.), si eu care astazi vremelnic gestionez acest domeniu al feroviarului, ne-am aplecat spre domeniul feroviar. Pentru prima oara in bugetul Ministerului Transporturilor au fost adusi cei mai multi bani. Cei de la CFR Infrastructura nu se mai pot plange astazi ca nu mai au bani pentru reabilitare de cale ferata, pentru utilaje care vor reabilita calea ferata. Au fost alocati 300 si ceva de milioane de euro pentru aceste achizitii de materiale care reabiliteaza calea ferata. si asta nu este tot: la rectificare, daca acesti bani se vor cheltui, cu siguranta vor veni si alti bani", a afirmat Dragos Titea.Acesta a subliniat ca pentru autoritati este importanta siguranta traficului feroviar si a operarii metroului, dar si conditiile de munca ale ceferistilor sunt importante."Important este sa crestem siguranta pe calea ferata, sa crestem siguranta pe metrou, domnul director, pentru ca si acolo tot oamenii din subordinea dumneavoastra rezolva zilnic. Pentru mine, ca reprezentant al Guvernului si al Ministerului, este foarte importanta siguranta calatorului, dar este importanta si conditia de munca pe care i-o ofer astazi ceferistului. De aceea, cred ca trebuie sa fim, cu totii, alaturi de acest domeniu, un domeniu important si frumos, si cu totii trebuie sa punem umarul pentru a transforma toate visele si toate promisiunile in realitate. Ati vazut inclusiv prin adoptarea statutului feroviarului, un statut care taraganeaza de foarte multi ani in sertarele Parlamentului si in sertarele Ministerului si a fost blocat", a declarat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor.El a sustinut ca infrastructura feroviara romaneasca era in anii trecuti printre cele mai mari din Europa."Va rog frumos sa nu ne indepartam de calea ferata, de domeniul feroviar, de oamenii care lucreaza in domeniul feroviar, si cred ca impreuna, cu totii, putem sa reusim sa readucem aceasta armata a ceferistilor si sa aducem aceasta infrastructura feroviara, care anii trecuti era printre cele mai mari din Europa, la standardele la care ni le dorim cu totii", a afirmat Dragos Titea.Acesta a recunoscut ca autoritatile nu au incurajat oamenii sa lucreze in domeniul feroviar.La finalul saptamanii trecute, secretarul de stat Dragos Titea a fost huiduit de mai multi angajati ai Metrorex, care i-au spus acestuia ca lucratorii de la metrou au nevoie urgenta, printre altele, de suplimentarea personalului. Reprezentantul Ministerului Transporturilor a refuzat atunci sa discute cu angajatii Metrorex.